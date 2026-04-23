Mobilizare masivă de forțe astăzi la un centru de recuperare din municipiul Zalău! Pompierii militari din cadrul ISU „Porolissum” au intervenit contracronometru pentru stingerea unui incendiu izbucnit la etajul clădirii și salvarea mai multor persoane rămase blocate în interior. Din fericire, totul a fost parte a unui exercițiu tactic complex, menit să testeze viteza de reacție a salvatorilor în cazul unor situații cu victime multiple. Scenariul a fost unul dramatic: un scurtcircuit la un aparat de ventilație a umplut holurile de fum, iar doi pacienți au fost evacuați de la înălțime de către echipele de intervenție. Astfel de simulări sunt vitale pentru ca personalul medical și pompierii să fie pregătiți să acționeze fără greșeală într-o situație reală.

Alertă maximă astăzi în municipiul Zalău, unde sirenele pompierilor au răsunat în apropierea unui centru de recuperare și îngrijire. Militarii ISU Porolissum au desfășurat un exercițiu de antrenament cu un scenariu de foc: un incendiu izbucnit din cauza unui scurtcircuit la un sistem de ventilație.

În timp ce personalul centrului evacua rapid clădirea, doi pacienți au rămas blocați la etajul întâi, fiind necesară intervenția echipelor de salvare pentru extragerea acestora. Scopul acțiunii a fost verificarea timpilor de răspuns și a modului de colaborare între angajații centrului și forțele de intervenție, pentru a asigura siguranța beneficiarilor în cazul unei catastrofe reale.

Intervenția a fost cu atât mai delicată cu cât specificul centrului presupune evacuarea unor persoane cu mobilitate redusă, aspect care a testat la maximum profesionalismul salvatorilor.

Prin astfel de acțiuni, pompierii sălăjeni se asigură că, în cazul unei situații reale, mecanismul de intervenție funcționează fără cusur, prioritatea zero fiind întotdeauna salvarea vieților omenești.