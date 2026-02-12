Echipa antrenată de Răzvan Lucescu, PAOK Salonic s-a calificat în finala Cupei Greciei, după ce a trecut în semifinale de Panathinaikos, cu scorul general de 3-0.

După ce în turul semifinalei PAOK s-a impus în deplasare cu 1-0, în retur, pe teren propriu, echipa lui Lucescu a câştigat confruntarea cu Panathinaikos cu 2-0.

La finalul confruntării, Răzvan Lucescu a spus că accederea în finală este cu atât mai importantă cu cât vine după o dublă victorie corectă împotriva unui adversar foarte bun, care a crezut în șansa lui.

„A fost un meci dificil și pentru că am câștigat cu 1-0 în tur, deci presiunea era asupra noastră. Noi eram cei care puteau pierde totul, ei trebuiau doar să câștige. Dar, dincolo de asta, echipa a reacționat perfect. Am dominat jocul, ne-am creat ocazii și chiar dacă în repriza secundă Panathinaikos a încercat să preia posesia mingii, nu a reușit să-și creeze ocazii. Este o dublă victorie corectă împotriva unui adversar foarte bun, care era încrezător (…) Sunt 3 fotbaliști care se confruntă cu probleme musculare. Este normal să se întâmple, sunt multe meciuri pe care le jucăm la fiecare trei zile, nu este ușor. Este vorba de efortul mare, de deplasare, de tensiune.”, a spus tehnicianul român, potrivit Sport 24.

Antrenorul lui Panathinaikos, celebrul Rafael Benitez, se aștepta la un meci dificil, mai ales după rezultatul primului meci. El consideră că echipa din Atena a fost competitivă timp de 70 de minute și știa că o fază sau un singur gol poate schimba echilibrul.

„După deschiderea scorului, jucătorii mei au realizat că este foarte greu să întoarcă soarta calificării. Ulterior, lucrurile au devenit foarte, foarte dificile. Aveam nevoie de 3 goluri pentru a trece și, din păcate, nu am reușit. Am făcut niște schimbări, în primul rând am folosit jucători care să vină cu energie, astfel încât să ne poată oferi mai multă intensitate pe teren. Totuși, cam în acel moment a venit golul și ne-a îngreunat foarte mult planurile. Am apelat la jucători cu abilitatea de a crea acțiuni de atac, dar a intervenit altă problemă: am devenit destul de vulnerabili la contraatacurile adverse”, a spus spaniolul.

În finală, PAOK va întâlni echipa OFI Creta. Răzvan Lucescu se află la conducerea echipei din iulie 2021. El a mai antrenat-o pe PAOK în perioada august 2017 – iunie 2019. A câştigat cu PAOK de două ori campionatul Greciei (2018/2019, 2023/2024) şi de două ori Cupa Greciei (2018, 2019).