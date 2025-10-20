Papa Leon apără modelul căsătoriei creștine în fața „contra-modelelor false” ale societății moderne.

Suveranul Pontif a avertizat că uniunile „trecătoare și egoiste” promovate astăzi pot face ca familia tradițională să pară ”demodată și plictisitoare”.

Papa Leon al XIV-lea a lansat un apel ferm în apărarea căsătoriei creștine, avertizând asupra pericolelor pe care le reprezintă modelele de uniuni contemporane pentru tinerii de astăzi. Într-un mesaj adresat episcopului de Séez, Franța, cu ocazia celei de-a 10-a aniversări a canonizării soților sfinți Louis și Zélie Martin, Suveranul Pontif a subliniat valoarea casatoriei în cadrul chemărilor divine.

„Printre vocațiile la care bărbații și femeile sunt chemați de Dumnezeu, căsătoria este una dintre cele mai nobile și mai elevate”, a afirmat pontiful în mesajul său.

Papa a atras atenția asupra contextului actual, pe care l-a caracterizat drept confuz și tulbure pentru tineri.

„În aceste vremuri tulburi și confuze, în care atâtea contra-modele false de uniuni – adesea trecătoare, individualiste și egoiste – sunt prezentate tinerilor, cu roade amare și dezamăgitoare, familia așa cum a dorit-o Creatorul poate părea demodată și plictisitoare”, a avertizat papa Leon al XIV-lea.

Ca răspuns la această provocare, papa a propus exemplul soților Louis și Zélie Martin drept un model luminos și entuziast pentru sufletele generoase care au ales această cale. Cei doi formează primul cuplu căsătorit care a fost canonizat împreună de Biserica Catolică.

Descriindu-i ca un cuplu exemplar, papa a evidențiat calitățile care îi recomandă drept model pentru cei care se angajează pe această cale a fidelității și a fecundității.

„Iată, așadar, modelul de cuplu pe care Sfânta Biserică îl prezintă tinerilor care doresc – poate cu ezitare – să se îmbarce într-o aventură atât de frumoasă: un model de fidelitate și de atenție față de celălalt, un model de fervoare și perseverență în credință, de educație creștină a copiilor, de generozitate în exercitarea carității și a justiției sociale; un model, de asemenea, de încredere în fața greutăților”, a precizat Suveranul Pontif.

Papa a subliniat că părinții sfintei carmelite și-au trăit credința în viața obișnuită, de zi cu zi, și i-a descris ca făcând parte din imensa mulțime de sfinți de lângă noi – un termen folosit de regretatul papă Francisc pentru a desemna sfințenia accesibilă în viața cotidiană.

În finalul mesajului său, papa Leon al XIV-lea i-a încurajat pe soții creștini să persevereze cu curaj în vocația lor, plasându-l pe Hristos în centrul deciziilor lor și arătându-le copiilor lor iubirea și tandrețea nemărginită a lui Dumnezeu.