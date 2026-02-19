Crearea unui parc de specializare inteligentă, destinat dezvoltării unui ecosistem economic solid, bazat pe un parteneriat strâns între administrațiile publice, mediul privat și sectorul de cercetare-inovare, a reprezentat obiectivul general al Parcului de Specializare Inteligentă de la Hereclean, județul Sălaj. Acesta urmărește sprijinirea investițiilor în activități economice cu valoare adăugată ridicată, fundamentate pe tehnologii avansate, cu efecte directe și pozitive asupra dezvoltării durabile a economiei locale și regionale, precum și asupra creșterii competitivității economice.

Crearea și operaționalizarea unui parc de specializare inteligentă, respectiv a infrastructurii necesare pentru investitori, dar și atragerea a minim 5 investiții bazate pe activități economice cu valoare adăugată mare și crearea de noi locuri de muncă, pentru dinamizarea mediului economic local, sunt obiective clare prin care Consiliul Județean Sălaj dorește să crească nivelul de trai al locuitorilor județului.

Astfel, realizarea Parcului de Specializare Inteligentă de la Hereclean, constituie un sprijin a afacerilor în județul Sălaj, contribuie la modernizarea infrastructurii, îmbunătățirea condițiilor de trai, stimularea economiei locale și atragerea de noi investitori în zonă. Parcul nou înființat are o structură proprie, care asigură utilitățile necesare funcționării rezidenților.

Și iată că, în Sălaj, ceea ce părea puțin probabil, s-a produs! Parcul de Specializare Inteligentă Hereclean are acum o suprafață totală de 12,7 ha, din care suprafața concesionabilă este de 8,6 ha, restul fiind zone de protecție, zone verzi și drumuri de acces.

Parcul de Specializare Inteligentă Hereclean a obținut avizul provizoriu de funcționare, fondatorul acestuia, Județul Sălaj, inițiind procedura legală de obținere a titlului de Parc de Specializare Inteligentă.

Acesta va fi administrat de SC Silvania Park SRL, societate având ca unic asociat Județul Sălaj, deținător a 100% din capitalul social. Suprafața totală de teren, care va fi închiriată, este proprietatea privată a Județului Sălaj, este administrată de Consiliul Județean Sălaj și va fi destinată societăților care desfășoară activități încadrate în profilul de activitate al Parcului.

Atribuirea parcelelor se face de către proprietarului terenului, JUDEȚUL SĂLAJ, prin procedura de licitație publică.

Prin înființarea Parcului de Specializare Inteligentă de la Hereclean, Consiliul Județean Sălaj are definite clar obiective de ordin economic, financiar, social și, nu în ultimul rând, obiective de mediu.

Cele 21 de loturi ale Parcului de Specializare Inteligentă de la Hereclean vor fi concesionate pe 20 de ani. Astfel, oricine dorește să facă investiții în Sălaj, va putea să își propună un plan de afaceri pe termen lung.