Antrenorul Xavier Pascual a vorbit despre parcursul lui Dinamo în Liga Campionilor, competiție unde a depășit faza grupelor. Antrenorul formației din Ștefan cel Mare, Xavier Pascual, s-a declarat încântat de parcursul european din acest sezon, dar nu s-a ferit să admită că Dinamo a evoluat sub așteptările sale în meciul de pe teren propriu cu Kiel.

Dinamo București a mers perfect în Liga Campionilor, sub comanda lui Xavier Pascual, reușind să depășească faza grupelor și să fie eliminată de una dintre marile favorite la câștigarea trofeului, Kiel. Mai mult, „câinii roșii ” au încheiat parcursul continental în stil de mari campioni, reușind să se impună în meciul din Germania, cu scorul de 32-31.

Antrenorul echipei din Ștefan cel Mare, Xavier Pascual, s-a declarat încântat de aventura europeană din acest sezon, dar nu s-a ferit să admită că Dinamo a evoluat sub așteptările sale în meciul de pe teren propriu cu Kiel, meci pierdut la scorul de 28-41 .

„Cred că în meciul de la București echipa nu a jucat bine, dar în deplasare a jucat foarte, foarte bine. Important e că am câștigat cu Kiel, Kielce, Veszprem, Porto. Suntem pe un drum bun. Kiel cred că e favorită mare pentru câștigarea Ligii Campionilor, alături de Barcelona. Pentru noi acum e foarte important să câștigăm sâmbătă în campionat. Avem nevoie de suporteri. Am muncit foarte mult în acest sezon, care cred că e foarte, foarte bun pentru noi. Noi suntem concentrați la meci. Dacă vom câștiga, sigur că va fi o recompensă mare. Avem nevoie de timp pentru ca echipa să se consolideze. Nu e un moment bun să discutăm despre acest lucru, pentru noi nu s-a terminat sezonul. Avem un plan, dar nu e normal să vorbim despre asta acum” , a declarat Xavier Pascual, după revenirea în România.

Dinamo s-a impus în deplasarea cu Kiel, iar Alex Pascual a spus că el și coechipierii săi savurează acest succes obținut pe terenul uneia dintre cele mai valoroase formații de pe continent. Fiul antrenorului principal a avertizat, însă, că echipa nu își permite să nu câștige toate meciurile pe care le mai are de jucat în acest sezon, pe plan intern.

„Suntem foarte bucuroși că am câștigat, e foarte greu să obții victoria acolo. Am zis de la început că vom încerca să câștigăm orice meci. Cred că e un sezon foarte bun pentru noi până acum. Trebuie să câștigăm toate meciurile pe care le mai avem de jucat în România”, a declarat Alex Pascual.

Și Valentin Ghionea a vorbit despre echipă. El este de părere că Dinamo are nevoie de întăriri la nivelul lotului de jucători pentru a reuși un drum mai lung în Liga Campionilor.

„Cred că a fost un sezon destul de bun pentru noi, ne-am pregătit de la început pentru acest lucru. Faptul că am reușit să ne calificăm din grupe a fost o performanță pentru clubul Dinamo și pentru handbalul românesc. A fost un pas înainte și e momentul pentru încă un pas înainte, sezonul viitor.Probabil ar trebui să arate mai puternică pentru a face un pas înainte. Dacă va rămâne pe loc, va fi foarte greu, vedeți ce echipe se bat pentru fazele superioare. Am simțit că puteam să facem lucruri mai bune, dar, din păcate, am dat peste Kiel într-o zi bună la București și s-a terminat totul”, a declarat Ghionea.