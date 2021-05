În România, un copil din trei are cel puţin un părinte la muncă în străinătate, a declarat marți ministrul Muncii şi Protecţiei Sociale, Raluca Turcan, adăugând că aproape o cincime dintre minori au ambii părinți plecați.

Ministrul Muncii şi Protecţiei Sociale, Raluca Turcan, anunţă că unu din trei copii are cel puţin un părinte la muncă în străinătate, ea precizând că sunt numeroase cazurile în care ambii părinţi sunt plecaţi. Turcan susţine că „dificultăţile copiilor separaţi de părinţi s-au adâncit” în perioada crizei sanitare şi susţine că cei rămaşi acasă trebuie ajutaţi nu doar primind sprijin psihologic.

Turcan a mentionat ca este nevoie ca acesti copii sa beneficieze de sprijin pe mai multe planuri, intrucat ei „reprezinta o componenta extrem de vulnerabila a societatii”. Ministrul a explicat ca nu toti copiii cu parinti plecati la munca afara din tara sunt beneficiari de ajutor social, pentru ca sunt cazuri in care familiile in care au ramas primesc bani de la cei plecati, „insa ei sunt in comunitati vulnerabile si in jurul lor se dezvolta saracia”.

Aceasta a dat organizatia „Salvati Copiii” drept exemplu de implicare in astfel de probleme. Conform ministrului, copiii din familii monoparentale si cei din familii cu foarte multi copii sunt cei mai expusi riscului. Ministrul a tinut sa precizeze ca „nu vorbim de o cauza pierduta”, cea a copiilor aflati in astfel de situati dificile, ea aratand exista numeroase proiecte pentru remedierea situatiei – unele definite deja in Programul Operational Incluziune si demnitate sociala, altele la care se lucreaza.