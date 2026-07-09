Aleșii neamului ar putea fi chemați din vacanța de vară în jurul datei de 20 iulie pentru o sesiune extraordinară dedicată legilor din PNRR. Guvernul condus de Ilie Bolojan încearcă să accelereze îndeplinirea jaloanelor pentru a nu pierde peste 4,5 miliarde de euro de la Uniunea Europeană. Această convocare de urgență vine pe fondul unor critici dure la adresa Parlamentului, care a refuzat să ofere Guvernului dreptul de a emite ordonanțe în perioada vacanței parlamentare. Din cauza acestui blocaj politic, măsuri urgente precum reducerea accizei la carburanți nu pot fi aplicate, lăsându-i pe șoferi la mila prețurilor record de la pompă în plin sezon estival.

Milioane de euro din fonduri europene și prețuri record la pompă care îi duc pe români în pragul disperării. Acesta este peisajul începutului de vară, marcat de un nou blocaj politic. Parlamentarii români ar putea fi chemați forțat din vacanța de vară pentru o sesiune extraordinară dedicată adoptării legilor necesare continuării Planului Național de Redresare și Reziliență. Potrivit surselor politice, ședința extraordinară ar putea avea loc în jurul datei de 20 iulie 2026, la solicitarea Guvernului. Executivul încearcă cu disperare să accelereze îndeplinirea jaloanelor asumate în fața Comisiei Europene, într-un calendar extrem de strâns.

Toată această agitație scoate la iveală o problemă majoră. Parlamentul este acuzat direct că a refuzat să aprobe legea prin care Guvernul să poată da ordonanțe de urgență pe perioada vacanței parlamentare. Din cauza acestei decizii a aleșilor, Executivul are mâinile legate. O consecință directă și dureroasă pentru buzunarele tuturor este faptul că acciza la carburant nu mai este redusă, iar prețurile la pompă au explodat pur și simplu în plină vară, transformând concediile într-un coșmar financiar.

Premierul Ilie Bolojan a declarat că principala prioritate a Executivului în lunile iulie și august este deblocarea fondurilor europene. România mai are de încasat peste 4,5 miliarde de euro sub formă de granturi, iar pentru accesarea acestor bani trebuie adoptate urgent mai multe acte normative restante. Printre proiectele legislative care necesită votul de urgență al Parlamentului se numără legea salarizării unitare, legea privind incompatibilitățile, legea funcției publice, Codul Urbanismului, precum și legea privind decarbonizarea sectorului de încălzire și răcire. De asemenea, pe agenda aleșilor se află și proiectul referitor la recompensarea personalului Ministerului Finanțelor pentru îmbunătățirea colectării veniturilor la buget.

Potrivit premierului, fiecare dintre aceste pachete legislative este asociat unor tranșe de finanțare cuprinse între 770 și 972 de milioane de euro. Adoptarea lor este obligatorie, deoarece aceste fonduri sunt esențiale pentru finanțarea unor investiții majore. Printre proiectele care depind de aceste resurse se numără Autostrada Moldovei, electrificarea liniilor de cale ferată, dar și construirea de spitale, școli și creșe. Executivul anunță că până la sfârșitul acestei săptămâni vor fi încheiate consultările cu Comisia Europeană, iar proiectele vor fi trimise conducerii celor două Camere. Reformele asumate prin PNRR trebuie finalizate obligatoriu până la 31 august 2026. Valoarea totală a PNRR este de 21,41 miliarde de euro, iar miza următoarelor luni este uriașă: cererile de plată numărul 5 și 6 ar putea aduce României încă aproximativ 10 miliarde de euro, dacă parlamentarii își vor întrerupe vacanța și vor vota reformele la timp.