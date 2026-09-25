Eficiență dovedită și profesionalism în serviciile de dezinsecție și deratizare desfășurate în beneficiul comunității

Compania Coral Impex SRL, lider recunoscut în domeniul serviciilor de dezinsecție, deratizare și dezinfecție (DDD), își continuă misiunea de a proteja sănătatea locuitorilor din municipiul Zalău. În baza contractului de prestări servicii semnat cu Primăria Municipiului Zalău, parteneriatul strategic de lungă durată dintre cele două entități reprezintă o garanție a seriozității și a stabilității. De peste un deceniu, operatorul intervine prompt pentru a asigura un grad ridicat de confort și siguranță sanitară pe raza întregului municipiu.

Pe parcursul anului 2026, echipele de specialiști ale companiei au implementat cu o eficiență deosebită Programul Unitar de Acțiune aprobat de autoritățile locale. Intervențiile au fost structurate în campanii ample, adaptate fiecărui sezon în parte. De la acțiunile riguroase de deratizare de pe domeniul public realizate la începutul primăverii, până la tratamentele succesive de dezinsecție și larvicidare desfășurate în lunile de vară (aprilie, iulie și august 2026), fiecare etapă a fost atent monitorizată. Serviciile au vizat atât domeniul public (parcuri, spații verzi, canale aferente rețelelor edilitare), cât și spațiile private, cum ar fi scările de bloc și zonele comune ale asociațiilor de proprietari.

Succesul activităților desfășurate de Coral impex SRL se datorează utilizării unor echipamente de pulverizare de ultimă generație și a unor substanțe biocide de înaltă calitate, avizate în totalitate de Ministerul Sănătății. Aceste produse sunt extrem de eficiente împotriva vectorilor dăunători (insecte, rozătoare), dar sunt complet sigure pentru oameni și animalele de companie după uscare. Pentru a minimiza disconfortul cetățenilor, cele mai multe acțiuni de pulverizare pe aliniamentele stradale s-au desfășurat în intervale orare nocturne. Prin seriozitate maximă, transparență în comunicare și un management riguros al calității, compania își reconfirmă statutul de partener de încredere al administrației locale, contribuind activ la transformarea Zalăului într-un oraș curat și european.