Președintele Consiliului Județean Sălaj, Dinu Iancu-Sălăjanu propune parteneriate pentru dezvoltarea județului, astfel acesta a avut o întâlnire cu primarul din Șimleu Silvaniei, Cristian Lazăr și directorul Direcției Investiții și Programe Publice din cadrul CJ Sălaj, Lavinia Ghilea pentru a discuta despre viitoarele parteneriate în sectorul turistic și economic.

„Am abordat cu domnul primar teme și idei de proiecte pe care le-am putea derula în parteneriat și care s-ar putea materializa în viitoarea alocare financiară europeană. Am găsit deschidere totală și am încredere că vom reuși să implementăm împreună proiecte care să aducă plus valoare comunităților noastre”, a precizat președintele CJ Sălaj.

Cristian Mihai Lazăr, primarul orașului Șimleul Silvaniei este cel mai tânăr primar al unui oraș din România, devenind primar la doar 27 de ani.

În urmă cu câteva zile, primarul orașului Șimleul Silvaniei a încheiat un protocol cu Compania de Apă și s-au început deja lucrări de extindere a rețelei de apă și canal pentru 7 străzi. Se merge în paralel cu lucrările deja antamate prin Proiectul de Extindere de Apă și Canalizare pentru Șimleu Silvaniei pentru a acoperi cât mai mult și cât mai repede toate zonele orașului.