Colegiul Național “Simion Bărnuțiu” este școală acreditată Erasmus+ pentru viitorii cinci ani, iar în acest an școlar beneficiază de un proiect KA 120 în domeniul educației școlare, ce presupune mobilități atât pentru profesori, cât și pentru elevi (proiect cu nr. RO01-KA121-SCH-000066568). Astfel, în vacanța încheiată din februarie (20-24 februarie 2023), ce a despărțit modulele III și IV, opt cadre didactice care au optat pentru a participa la un curs de formare în străinătate au avut prilejul să ducă acest obiectiv la îndeplinire. Este vorba despre două cursuri, unul în domeniul digitalizării în context pandemic, celălalt pe tema incluziunii și interculturalității.

Cel pe tema digitalizării a fost organizat în Florența, Italia, de către Europass Teacher Academy, intitulat “Digital Media Literacy: Essential Skills for the Digital Age” – “Alfabetizare digitală și mass-media: competențe-cheie pentru era digitală“, urmat de trei cadre didactice ale colegiului. Activitățile individuale, de grup și interactive au urmărit formarea unor competențe esențiale în acest domeniu atât de actual: elevii sunt actanții/ spectatorii mass-mediei digitale pe care o accesează de pe gadgeturile personale. Astfel, activitățile cursului au urmărit să realizeze înțelegerea rolului mass-mediei digitale și tradiționale, competența de a evalua calitatea știrilor mass-media, de a disocia știrile autentice de cele false pentru a le consuma conștient, înțelegerea laturii mercantile a mass-mediei digitale, dar și a importanței intimității/ discreției în mediul online cu scopul protejării identității și informațiilor personale. În acest sens, cursul a oferit și exemple de jocuri didactice care să dezvolte și să exerseze în rândul elevilor competența de identificare a știrilor false. Cursanții, la rândul lor, sunt liberi să conceapă noi activități menite să ajute elevii să reflecteze asupra rolului mass-mediei digitale în viața lor.

Al doilea curs urmat de cinci cadre didactice ale colegiului s-a desfășurat în Sevilla, Spania, organizat de către IDEVELOP, intitulat “Multicultural & Intercultural Education”, curs cu tema incluziunii școlare și a educației interculturale. Cursul a fost conceput pe baza stimulării gândirii critice și a conștientizării faptului că adesea suntem martorii discriminării sau influențați de propriul etnocentrism, fond cultural. Odată conștientizat acest lucru, profesorul poate face alegeri incluzive, poate folosi strategii care să clădească o educație culturală și incluzivă, deopotrivă. Cursul și-a propus, de asemenea, să ajute la înțelegerea comportamentului tuturor elevilor aparținând unor etnii/rase diferite, cu temperamente diferite sau nevoi speciale pentru a fundamenta deprinderi de lucru în echipă, a crea conexiuni sociale, a implementa proiecte pe termen lung care să asigure coeziunea socială/ școlară, să promoveze conviețuirea pașnică într-un mediu al diversității, Acestea sunt deziderate de a căror îndeplinire depinde crearea unui mediu școlar incluziv, bazat pe respectarea și integrarea diferențelor sociale, etnice, intelectuale etc., cu atât mai mult în contextul unui fenomen în plină desfășurare, cel al imigrării.

A doua componentă a acestui proiect de mobilități este dedicată elevilor și a urmărit ca cei 23 selectați să participe la mobilități de grup în țări din Uniunea Europeană, precum Spania și Grecia, pentru a observa sistemul de învățământ din aceste țări, structura acestuia, mentalitatea instituțională/școlară, relația profesor-elev, nu în ultimul rând. Au fost organizate două grupuri de elevi a câte 15, respectiv 7; cei 15 sunt elevi în clasa a XII-a la specializarea Matematică-Informatică și au beneficiat de această mobilitate de scurtă durată la o școală de învățământ secundar, I.E.S. Alfaguar din Torrox Costa, în apropiere de Malaga, Spania. Al doilea grup de 8 elevi a vizat nivelul clasei a XI-a, specializările Științele Naturii și Economic, ei au fost oaspeții unei școli private din Salonic, Grecia. Cu toții au intrat în contact nu numai cu mediul școlar, legând mici prietenii cu omologii lor din țara vizitată (unii chiar români!), au participat împreună la cursuri, dar s-au bucurat și de frumusețea locurilor vizitate, cu istoria și arhitectura specifică și cu o climă blândă și primăvăratică, spre deosebire de iarna românească.

În cazul tuturor participanților, profesori sau elevi, aceste activități cu caracter formativ și didactic au deschis gustul și dorința de a descoperi și mai mult, de a învăța și observa și mai multe, de a aplica ce s-a învățat și, nu în ultimul rând, de a călători din nou mânați de aceste scopuri. Anul viitor le va veni rândul altor elevi și altor cadre didactice de a-și dezvolta experiența personală prin participarea la acțiunile generoase, finanțate prin programul pentru educație Erasmus+ , sub egida Comisiei Europene.

Prof. Anca Ioana Mureșan

În încheiere, redăm mărturia unei eleve participante la mobilitatea din Spania, Alexandra Sabău, clasa a XII-a C.

Prin participarea la mobilitatea din cadrul proiectului Erasmus+, am observat câteva crâmpeie din modul de funcționare a sistemului de învățământ spaniol, dar și aspecte ce țin de cultura lor. Am vizitat o școală secundară, Alfaguar din Torrox Costa, frecventată de elevi până în 16 ani, după această vârstă urmând liceul. La primele interacțiuni, copiii au fost sceptici, retrași, poate pentru că eram noi în teritoriul lor, dar după aceasta au colaborat, ne-au salutat. Spre surprinderea mea, din nefericire, nu stăpâneau limba engleză ca să putem avea o comunicare eficientă, dar, într-un final, am reușit să ne înțelegem și să împărtășim idei. Legat de orele la care am asistat, unele au fost mai bine pregătite, altele mai puțin, având în vedere că sosirea noastră ca grup de observare în școală nu era cunoscută de toți profesorii. Un alt lucru ce l-am remarcat a fost dezinvoltura profesorilor în relație cu elevii, m-a surprins faptul că unii elevi chiar își tutuiau profesorii, relația lor părea mai mult una de prietenie și nu una profesională. Mi-a plăcut atenția lor îndreptată asupra femeii: în școală existau numeroase planșe, proiecte, care să evidențieze importanța femeii, dar și lupta împotriva violenței asupra femeilor. Acest lucru mi-a dat o stare de confort, această atenție și dorință de protejare a femeii trebuie regăsită în sistemul fiecărei țări.