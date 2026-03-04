Consiliul Județean Sălaj a aprobat acordul de parteneriat cu Compania Națională de Administrare a Infrastructurii Rutiere S.A., în vederea realizării a două pasaje denivelate peste Valea Miții, respectiv pe DJ 191C intersecție cu Centura Zalău.

Pași importanți pentru modernizarea infrastructurii rutiere din județ. Consiliul Județean Sălaj a bătut palma cu Compania Națională de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR) pentru realizarea a două pasaje denivelate care promit să pună capăt blocajelor din zonele critice ale orașului.

Proiectul vizează două puncte nevralgice pentru șoferii sălăjeni:

-Pasajul peste Valea Miții: O investiție comună a Județului Sălaj și a Primăriei Municipiului Zalău, menită să faciliteze accesul într-o zonă în plină dezvoltare.

-Pasajul pe DJ 191C (Intersecția cu Centura Zalău): Un punct critic unde traficul greu de pe variantă se întâlnește cu cel județean. Noul pasaj va elimina timpii de așteptare și va crește siguranța rutieră la ieșirea spre Meseșenii de Jos.

Investițiile vor avea un impact pozitiv direct asupra mobilității din județ prin:

– Eliminarea blocajelor din trafic și fluidizarea circulației în punctele critice.

– Asigurarea continuității pe Varianta Ocolitoare, astfel încât vehiculele de mare tonaj să nu mai supraaglomereze străzile din municipiu.

– Reducerea nivelului emisiilor poluante, a costurilor de operare, precum și a timpului petrecut la volan.

Prin colaborarea cu CNAIR, autoritățile locale pot accesa fonduri europene nerambursabile mult mai rapid. Practic, se folosește experiența tehnică a CNAIR și capacitatea administrativă a Consiliului Județean pentru a atrage banii necesari fără a împovăra bugetul local.

Cele două proiecte vor fi depuse spre finanțare în cadrul Programului Transport 2021–2027.