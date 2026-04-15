Paștele Blajinilor este o sărbătoare tradițională importantă în spațiul românesc, dedicată pomenirii celor morți și legăturii dintre cei vii și cei plecați.

La o săptămână după ce am sărbătorit Învierea Domnului, tradiția românească ne cheamă la un alt moment de profundă încărcătură spirituală: Paștele Blajinilor. Cunoscută și sub numele de «Lunea Morților», această zi este dedicată legăturii neîntrerupte dintre noi și cei plecați în lumea veșniciei. Anul acesta, pe 20 aprilie, cimitirele din întreaga țară devin locuri de comuniune, unde rugăciunea se împletește cu ritualuri vechi de milenii.

În prima zi de luni după Duminica Tomii, liniștea cimitirelor este înlocuită de forfota pregătirilor. Paștele Blajinilor nu este o zi de doliu, ci una de bucurie împărtășită cu cei adormiți. Familiile se adună la morminte pentru a le curăța și a le împodobi cu flori, pregătind „masa” pentru cei care, conform credinței populare, se întorc astăzi printre cei vii.

În centrul sărbătorii stă figura „blajinilor” – ființe blânde, suflete ale morților care trăiesc într-o lume nevăzută. Pentru că aceștia nu știu când cade Paștele, oamenii le vestesc Învierea prin gesturi simbolice. Cel mai cunoscut este aruncarea cojilor de ouă roșii pe apă, sperând ca valurile să ducă vestea celuilalt tărâm.

După slujbele de pomenire oficiate de preoți, urmează cel mai important ritual: pomana. Coșurile pline cu ouă roșii, pască și cozonac sunt sfințite și împărțite celor nevoiași. Coliva, simbolul învierii, și vinul roșu nu lipsesc niciodată, fiind elementele care fac legătura între sacru și profan.

În multe zone ale țării, tradiția cere ca familiile să întindă mese chiar lângă morminte. Se spune că în această zi morții „gustă” din darurile oferite, motiv pentru care creștinii lasă simbolic firimituri și picături de vin pe pământ. Pe lângă alimente, se obișnuiește să se împartă vase, prosoape sau lumânări, toate purtând rugăciunea pentru odihna sufletului.

Dincolo de ritualuri, Paștele Blajinilor este guvernat de reguli nescrise: astăzi nu se vorbește de rău despre cei plecați, pentru a nu atrage ghinionul. Este o zi a iertării, a liniștii și a respectului față de strămoși, în care rugăciunea este considerată singura cale de a-i ajuta pe cei „de dincolo”.

Paștele Blajinilor ne reamintește că, în tradiția noastră, moartea nu este o despărțire definitivă, ci doar o trecere, iar memoria celor dragi rămâne vie atâta timp cât cineva, aici pe pământ, mai aprinde o lumânare și dă de pomană în numele lor.