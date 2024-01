Extrema Patrick Verdeș și libero-ul Dragos Crișan au făcut jocuri excepționale și au scris istorie pentru naționala U18 de volei masculin.

Rezultate care aduc speranță pentru sportul românesc de echipă. Naționala sub 18 ani a României a reușit calificarea la Campionatul European după ce a învins în finala turneului zonal desfășurat în Macedonia de Nord reprezentativa Greciei, cu un scor categoric: 3-0. Reprezentativa under 18 a României a făcut un meci perfect și, deși grecii s-au ținut scai, România și-a trecut în cont primele două seturi: 25-23, 25-21. În setul 3 grecii au condus cu 23-20, însă, Reprezentativa under 18 a României au terminat disputa în minimum de seturi, câștigând setul al trei-lea la 26-24.

Patrick Verdeș, extrema din Zalău, a reușit să înscrie cel mai mare număr de puncte, 13, la egalitate cu Liviu Cătălin. În această partidă a jucat și a avut o contribuție importantă libero-ul zălăuan Dragoș Crișan. Bogdan Nicolae, tot zălăuan, antrenor principal al U Cluj, fost antrenor secund al Volei Municipal Zalău, este în prezent antrenor secund al reprezentativei under 18 a României.

O performanță excelentă pentru generația pregătită de Răzvan Parpală și Bogdan Nicolae. O echipă care a învins Turcia și Grecia pentru a-și îndeplini obiectivul, acela de a merge la turneul final. Între 10 și 21 iulie, în Bulgaria, naționala noastră va lua startul la Euro 2024.

Naționala under 18 au fost așteptați de președintele Federației Române de Volei, Adin Cojocaru, pentru a sărbători împreună această victorie remarcabilă.

”E un lucru fantastic pentru o generație foarte bună. Sunt fericit pentru acești băieți care au arătat că se pot bate de la egal la egal cu orice echipă. Îmi doresc pentru ei să facă un Campionat European bun, să se claseze între primele șase echipe pentru a ajunge și la un Campionat Mondial”, a declarat Adin Cojocaru. ”A fost o experiență excepțională, de neuitat, cu meciuri puternice. Această generație are multă putere de luptă, nu o interesează numele adversarului din fața sa și încercă să dea totul pe teren, la fiecare meci” a transmis Răzvan Parpală, antrenor principal. ”A fost un turneu foarte bun pentru toată echipa. Am reușit să facem ceea ce ne-am propus, să ne calificăm. Jucasem de trei ori cu Turcia și nu îi bătusem niciodată. Acum am făcut-o însă! Mulțumim galeriei noastre, au făcut o atmosferă senzațională. Fără ei nu știu dacă am fi reușit”, spune Patrick Verdeș, extrema din Zalău. ”Suntem foarte mândri că am reușit să ne calificăm din prima, să nu mai fie nevoie să mergem la turneul de recalificare. Am crezut unul în altul. A fost mai greu decât credeam, dar ne-am mobilizat. Cred că o să ne descurcăm foarte bine și la Europene și că lumea o să fie mândră de noi” a transmis Alex Petculescu, căpitanul reprezentativei under 18 a României.

Asta le dorim și noi. Să readucă voleiul românesc acolo unde îi este locul, printre primele representative ale Europei și, de ce nu, ale lumii. Însă, pentru aceasta, au nevoie de mult suport și evident de promovarea sportivilor români în echipă, de ”creșterea” lor, de meciuri jucate și experiență acumulată. Doar așa vom reuși, împreună, să vorbim despre mari rezultate ale sporturilor de echipă din România. Poate…se și aude!