In multe concursuri Patrik Boldut de la ACS Sergiu Carp Tennis Club Zalau , la categoria 10 ani a confirmat cu brio asteptarile .

Turneul Kinder Joy Masters by FRT si-a desemnat castigatorii in perioada 2-4.10.2020 . Printre acestia si talentatul jucator zalauan care a dispus in finala de Raul Condrea de la ACS A@A Tenis Tg. Mures cu 4-2, 4-1.

Participarea in acest final de turnee a consfintit de fapt si locul ocupat de Patrik a reprezenta Romania in anul viitor la Academia lui Rafael Nadal din 15.02.2020.

Turneul final a consfintit alegerea celor mai buni jucatori de camp la U10 si U12 si in cele patru turnee din acest an monitorizate de FRTenis. Jocurile au fost disputate pe terenurile Centrului National de Tenis Bucuresti.