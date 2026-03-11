Județul Sălaj își reconfirmă statutul de lider regional în domeniul tehnologiei și educației STEM. Sala Porolissum a Centrului de Cultură și Artă al județului Sălaj a devenit neîncăpătoare pentru tinerii vizionari care rescriu viitorul prin robotică și inovație.

Echipa Sălăjeanul Info a fost martoră la un eveniment vibrant, unde emoția s-a împletit perfect cu precizia tehnică. Patru echipe de elită — BRAINSTORMS, CNapSys, RoboLTMV și CTAPI — și-au prezentat performanțele remarcabile care au pus județul pe harta excelenței naționale și internaționale.

Începând cu ora 17:00, atmosfera din Sala Porolissum a fost una electrică. Nu a fost doar o simplă prezentare de proiecte, ci o demonstrație de forță intelectuală și pasiune. Elevii de la Colegiul Național „Silvania”, Colegiul Tehnic „Alesandru Papiu Ilarian” și Liceul Tehnologic „Mihai Viteazul” din Zalău au adus în fața publicului roboții care le-au adus premii și recunoaștere în competițiile STEM de anul acesta.

Dincolo de liniile de cod și mecanismele complexe, succesul acestor tineri se bazează pe o rețea solidă de sprijin. Sala a fost plină de susținători: părinți cu ochii plini de mândrie, bunici uimiți de complexitatea tehnologiei, prieteni care au aplaudat fiecare manevră a roboților și profesori mentori, arhitecții acestor succese.

Este impresionant să vezi cum Sălajul devine un incubator de talente în tehnologie. Acești tineri nu doar construiesc roboți, ci construiesc o nouă imagine pentru comunitatea noastră. Acesta a fost sentimentul general resimțit pe parcursul serii.

Echipa RoboLTMV, din cadrul Liceului Tehnologic „Mihai Viteazul, au impresionat prin soluții tehnice ingenioase și fiabilitate în execuție.

La rândul lor, BRAINSTORMS, CNapSys de la Colegiul Național „Silvania” și CTAPI, de la Colegiul Tehnic „Alesandru Papiu Ilarian”, au uimit prin strategiile complexe, software-ul de ultimă generație și ideile pline de ingeniozitate.

Evenimentul a demonstrat că investiția în educație și susținerea pasiunilor tinerilor transformă Sălajul într-un veritabil punct de reper pe harta tehnologică a regiunii.

Sălăjeanul Info îi felicită pe toți acești tineri geniali și rămâne aproape de performanțele lor, documentând drumul lor spre marile podiumuri ale lumii.