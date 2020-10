La Colegiul Național „Silvania” din Zalău sunt patru cazuri de infectare cu noul coronavirus – două la elevi de clasa a X-a, unul la clasa a XI-a și unul de la clasa a XII-a, situaţie în care conducerea unităţii de învăţământ s-a văzut nevoită să recurgă la măsuri extreme.

„Ca urmare a faptului că la Colegiul Naţional „Silvania” sunt patru cazuri de elevi confirmaţi pozitiv cu COVID-19, începând din 6 octombrie, orele se vor desfăşura online, conform orarului, pentru o perioadă de două săptămâni. Menţionăm faptul că nu sunt profesori depistaţi pozitiv până în acest moment!”, a anunţat conducerea Colegiului pe pagina de Facebook. La CNS Zalău învaţă 1.065 de elevi, atât în ciclul gimnazial, cât şi liceal.

Tot patru elevi sunt infectați și la Liceul Pedagogic „Gheorghe Șincai” din Zalău. Directorul unității, Laura Crișan, a declarat că începând din 6 octombrie, toți cei 827 de elevi trec în online, cu respectarea orarului zilnic stabilit de către Consiliul de Administrație.

În scenariul roșu se află și Colegiul Tehnic „Alesandru Papiu Ilarian”, cu 36 de clase și 973 de elevi, unde au fost diagnosticați cu COVID-19 doi elevi și un cadru didactic.

„Noi am luat act de situaţie, am avut o şedinţă extraordinară de Consiliu de Administrație, în care am decis să trecem din 6 octombrie pe scenariul roşu. Cu toate clasele continuăm activităţile didactice, dar în sistem on-line. Avem infrastructura necesară să ne continuăm activitatea şi în aceste condiţii”, a declarat directorul Colegiului, prof. Mirel Matyas.

Celor trei unități de învățământ din Zalău li se adaugă Liceul Tehnologic „Cserey Goga” din Crasna, și acesta plasat în scenariul roșu din cauza a trei cazuri confirmate.