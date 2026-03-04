Locuitorii municipiului Zalău sunt invitați luni, 23 martie, de la ora 18:30, la un concert special de pricesne susținut de îndrăgita interpretă Paula Hriscu.

Evenimentul va avea loc la Casa de Cultură a Sindicatelor din Zalău, accesul publicului fiind permis începând cu ora 18:00.

Concertul face parte din turneul național „CE FOLOS…”, un demers artistic prin care artista aduce în fața publicului cântări religioase și pricesne menite să creeze un moment de reflecție și apropiere de valorile spirituale.

Invitat special al serii va fi Alexandru Zărăndean, care va urca pe scenă alături de Paula Hriscu pentru a oferi publicului o seară încărcată de emoție și trăire autentică.

Biletele pentru concert pot fi achiziționate online, de pe platforma iabilet.ro.

Organizatorii îi așteaptă pe toți cei care iubesc muzica religioasă să participe alături de familie și prieteni la acest eveniment special.