După un concert memorabil la Zalău, artista Paula Hriscu, alături de colegul său Alexandru Zărăndean și tinerele speranțe Teodora Silaghi și Roxana Maria Pop, s-au deschis într-un dialog despre credință, cumpenele vieții și „iluzia” succesului. Prezența celor două tinere lângă ea demonstrează că Paula nu este doar o voce solitară, ci un adevărat pilon de sprijin pentru noua generație. Ea transformă succesul dintr-o realizare individuală într-o experiență comunitară, oferind din strălucirea ei și celor care pășesc acum pe drumul cântecului.

Dincolo de aplauze, interpretarea Paulei Hriscu aduce liniștea care vindecă. Întrebată despre cel mai mare „folos” pe care l-a descoperit în pricesne, Paula mărturisește că acesta apare atunci când muzica ei ajută sufletele celor din jur.

Pentru Paula, drumul de la artist la „mesager al rugăciunii” nu a fost o simplă ascensiune, ci o adevărată metamorfoză lăuntrică. Această transformare a fost pavată cu încercări care i-au dărâmat certitudinile, forțând-o să-și redefinească relația cu divinitatea. Ceea ce o face cu adevărat autentică în fața publicului este curajul de a recunoaște că, înainte de a găsi pacea, a existat revolta:

Mai demult L-am judecat pe Dumnezeu, să știți. Nu am crezut în El atât de mult cum cred acum. După ce am trecut peste cumpăna vieții, mi-a răspuns atât de frumos încât și un om fără suflet ar ști că El există”, ne-a transmis, cu multă sinceritate, Paula Hriscu

Deși prin vocea ei Paula Hriscu dăruiește liniște miilor de oameni, artista recunoaște cu o sinceritate dezarmantă că ea însăși se află într-o căutare continuă a propriei liniști. Acest contrast interior – între darul vindecător pe care îl oferă publicului și propriile frământări – o umanizează și mai mult în ochii celor care o ascultă. Rănile sufletului nu se vindecă definitiv, ci se transformă în rugăciuni

„Încă mă lupt cu tot felul de gânduri, remușcări, judecăți. Mintea le înflorește”, transmite Paula.

Această trăire a stat la baza celei mai noi piese religioase, ”Dă-mi Doamne gândurile cele de folos” o cerere pentru limpezirea minții.

Pentru publicul din Sălaj, pe care îl simte „acasă”, Paula are un singur vers-simbol, un vers care l-ar putea descrie: „Doamne, Te caut mereu!”. Căldura cu care a fost îmbrățișată la Zalău și liniștea aproape sacră care s-a lăsat peste sală în timpul interpretării au fost dovada vie că mesajul ei a ajuns exact acolo unde trebuia: în inima comunității. Această legătură specială cu sălăjenii transformă fiecare notă într-o regăsire spirituală:

Pentru mulți tineri, Paula Hriscu reprezintă un adevărat model de succes. Ea are un mesaj pentru cei care visează la o carieră muzicală, dar se tem că sunt prea mici pentru lumea aceasta a muzicii, care a devenit în ultimii ani mult prea zgomotoasă. Paula Hriscu le transmite că succesul este o iluzie, iar munca – un diamant

Într-o lume care aleargă după sclipiri de moment, Paula Hriscu rămâne o prezență caldă, care ne reamintește că, dincolo de lumina reflectoarelor, adevărata strălucire vine din împăcarea cu sine și din acea căutare neîncetată a luminii divine care îi îmbracă, în fiecare zi, viața.