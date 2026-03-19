Federația Internațională de Automobilism și Formula 1 au anulat cele două weekend-uri de cursă programate pentru luna viitoare, și anume etapele din Bahrain și Arabia Saudită, care erau programate pe 12, respectiv 19 aprilie.

Motivul pentru care Federația Internațională de Automobilism și Formula 1 au anulat etapele din Bahrain și Arabia Saudită, care erau programate pe 12, respectiv 19 aprilie este războiul pornit de Statele Unite ale Americii și Israel împotriva Iranului. Astfel, va exista o pauză de cinci săptămâni între Marele Premiu al Japoniei (27-29 martie) și cel din Miami (1-3 mai).

„Deși a fost o decizie dificilă de luat, este, din păcate, cea corectă în acest moment, având în vedere situația actuală din Orientul Mijlociu. Vreau să profit de această ocazie pentru a mulțumi FIA, precum și incredibililor noștri promotori pentru sprijinul și înțelegerea lor completă, întrucât aceștia așteptau cu nerăbdare să ne găzduiască cu energia și pasiunea lor obișnuite.Abia așteptăm să ne întoarcem alături de ei de îndată ce circumstanțele ne vor permite acest lucru”, a declarat Stefano Domenicali, președintele și directorul executiv al F1, potrivit bbc.com. Șeicul Salman bin Isa Al Khalifa, director executiv al circuitului din Bahrain, a declarat: „Susținem pe deplin decizia Formulei 1 și le suntem recunoscători atât lor, cât și FIA pentru sprijinul și parteneriatul de durată. Așteptăm cu nerăbdare să îi găzduim din nou în Bahrain pe fanii din întreaga lume, când F1 va reveni.”

În urma declanșării războiului, Iranul a ripostat și a lansat atacuri militare asupra bazelor americane din mai multe țări, precum Bahrain, Arabia Saudită, Emiratele Arabe Unite sau Qatar.

Anularea acestor două etape va costa Formula 1 aproximativ 200 de milioane de dolari, potrivit sportal.bg. Cea mai mare parte a pierderilor provine din faptul că Bahrain și Arabia Saudită nu își vor plăti taxele de participare în calendar, respectiv 52 de milioane de la Bahrain și 55 de milioane de la Arabia Saudită.

De asemenea, vor exista pierderi și din cauza curselor netransmise la televizor, pentru care au fost plătite drepturile, precum și din angajamentele eșuate față de sponsorii campionatului.

Unii analiști sunt de părere că adâncirea conflictului din Orientul Mijlociu va afecta negativ și o parte dintre echipele din Formula 1, deoarece aproape toate au sponsori importanți din această parte a lumii și, cel mai probabil, vor primi mai puțini bani de la aceștia din cauza anulării diverselor angajamente.