Magistrații Judecătoriei Zalău au finalizat definitiv dosarul unui conflict violent colectiv care a zguduit localitatea Română. Soluționarea acestor cauze complexe scoate în evidență efortul uriaș și riscurile la care se expun judecătorii pentru a menține ordinea publică și siguranța în comunitate.

O nouă dovadă a profesionalismului și eficienței actului de justiție din județul Sălaj. Judecătoria Zalău a anunțat soluționarea definitivă a dosarului penal cu numărul 40/337/2026, o cauză complexă ce a implicat nu mai puțin de 7 inculpați. Aceștia au fost condamnați pentru infracțiuni grave de dragoste sau alte violențe, dar și pentru tulburarea ordinii și liniștii publice. Dosarul a avut la bază un incident de violență extremă, petrecut pe date de 17 octombrie 2025, în jurul orei 20:30, chiar în centrul localității Române. Pe fondul unui conflict colectiv desfășurat în plină stradă, agresorii au atacat cu brutalitate 4 persoane. Scenele de coșmar s-au derulat pe carosabilul drumului județean 108A și în zona unui magazin local, atacatorii folosesc pumnii, picioarele și chiar-o furcă, provocând o stare justificată de panică în rândul comunității. Managementul acestui caz demonstrează o mobilizează exemplare a magistraților din Zalău, într-o profesie recunoscută că este extrem de grea, încărcată de o uriașă responsabilitate și adesea marcată de riscuri majore atunci când sunt judecați indivizi periculoase. De la rechizitoriul din 8 ianuarie 2026, instanța de fond a avut nevoie de doar 4 luni și jumătate pentru a pronunța prima sentință, pe 22 mai 2026. Judecătorul de caz a stabilite strânse, din 2 în 2 săptămâni, pentru a asigura celeritatea procesului. Volumul de muncă a fost unul impresionant, fiind audiați toți inculpații, cele 4 victime și 9 martori. Magistrații au analizat minuțios ore de înregistrări video, documente medico-legale și au readministrat toate probele contestate, pentru a garanta o decizie perfectă legală și temeinică. Întregul circuit judiciar sa încheiat definitiv pe 17 septembrie 2026, la doar 8 luni de la trimiterea în judecată și la 11 luni de la comiterea faptelor. Pedepsele reflectă fermitatea legii. 2 dintre inculpați au primit închisoare cu executare în regim de detenție, de ispășit 3 ani și 2 luni, respectiv 2 ani și 6 luni, la care se adaugă un rest rămas dintr-o altă pedeapsă, de 252 de zile. Pentru ceilalți 5 agresori, instanța a dispus pedepse cu suspendare sub supraveghere, cu durate între 1 și 11 luni și 3 ani. Aceștia vor fi monitorizate strict pe termene de supraveghere de 3 sau 4 ani, fiind obligate să urmeze programe de reintegrare socială și să presteze munca neremunerată în folosul comunității. Prin această decizie rapidă, magistrații sălăjeni confirmă că siguranța cetățenilor rămâne o prioritate absolută.