În România, pensiile au fost folosite ca instrument politic, ceea ce de multe ori a dus la inechitate, a declarat ministrul Muncii, Raluca Turcan.

Ministrul Muncii, Raluca Turcan a precizat că reforma în sistemul de pensii, la care lucrează, ar trebui să rezolve această problemă.

„De ce la noi nu s-ar putea si la noi nu se poate? De ce în toate ţările Uniunii Europene, în materie de pensii, există o predictibilitate pentru minim 20-30, chiar mai mult, 50 de ani? La noi, v-am spus, pensiile au fost, din nefericire, văzute ca instrument politic. Politicienii şi-au lăsat o marjă, mai ales în Parlament în ajun de alegeri, şi se gândeau: oare cum să mai câştigăm nişte voturi din regiunea aceea a ţării? Hai să băgăm condiţii speciale de pensionare. Intenţionăm să găsim o formulă astfel încât să se aibă în vedere toţi factorii de contributivitate în decursul muncii. În felul acesta, pensiile mici vor creşte mai mult, se va reduce decalajul dintre cea mai mică pensie şi cea mai mare pensie, încercând să menţinem un cuantum sustenabil pentru plata pensiilor pe termen lung în România”, Raluca Turcan.

Ministrul muncii, Raluca Turcan, a anunțat că anul viitor va fi aplicabilă actuala legislaţie în materie de pensii, urmând ca până la sfârşitul lui 2022 să fie adoptată o nouă lege a pensiilor. Astfel, pensiile vor creşte în 2022 cel puţin cu rata inflaţiei.

„Legislaţia pe care o avem în momentul de faţă ne-a permis ca anul acesta să mergem pe majorarea pensiilor de 14% făcută la finalul anului trecut şi în condiţiile în care noua lege a pensiilor, cel mai probabil, va fi gata la finalul anului 2022, înseamnă că anul viitor vom rămâne cu actuala legislaţie în materie de pensii şi cel mai probabil vor creşte cel puţin cu rata inflaţiei”, a arătat ministrul muncii.

Raluca Turcan a pledat din nou pentru o reformă a pensiilor, explicând că există o presiune „în creştere” pe sistemul de pensii. În următorii 9 ani vor ieși la pensie „decrețeii” (copiii născuți după decretul lui Nicolae Ceușescu din 1966 prin care erau interzise avorturile) și vor exista în plus, față de media normală, 1,8 milioane de pensionari.

„Avem nevoie de reformă în materie de pensii. Gândiţi-vă că acum avem un deficit la bugetul de asigurări sociale de 16 miliarde. Până în anul 2030 vor ieşi în plus, faţă de cât ies în mod normal, la pensie aproximativ 1,8 milioane de pensionari, ca urmare a boom-ului de natalitate din perioada 1966 – 1969. Ca atare, presiunea pe sistemul de pensii este în creştere”, a arătat Raluca Turcan.

Raport de 1 la 100 între cea mai mică și cea mai mare pensie. Ea a denunțat totodată inechităţile „crunte” din sistem.

„Raportul între cea mai mică pensie şi cea mai mare este de 1 la 100. Există mii de pensionari care câştigă în instanţă împotriva statului român şi atunci avem obligaţia să creştem contributivitatea la sistemul de pensii aducând în calcul pensiilor cât mai multor oameni toţi indicatorii de contributivitate, să reducem inechităţile, să facem sustenabil şi predictibil acest sistem, nu la bunul plac al decidenţilor politici care, de obicei în ajun de campanii, mai majorează pensiile. În acelaşi timp să digitalizăm toate dosarele de pensii”, a spus Raluca Turcan.

Ce se întâmplă cu alocațiile?

În ceea ce priveşte alocaţiile, ministrul muncii a precizat că există un calendar asumat de majorare a lor.

„De altfel, vă amintiţi că la începutul anului am fost printre primii care au anunţat că acest calendar se respectă şi am majorat alocaţiile de la 1 ianuarie”, a spus Turcan.

Alocațiile pentru copii cresc în cinci etape de valoare nominală egală, anunța, la începutul anului, Ministerul Finanțelor. Potrivit OUG 123/2020, care prevede dublarea alocațiilor de stat pentru copii în cinci etape, acestea ar trebui majorate la 1 iulie cu 20%.

Totuși, luna trecută, președintele Camerei Deputaților, Ludovic Orban, a declarat că nu există resurse care să permită încă o creștere a alocațiilor în acest an, ci abia anul viitor, în 2022. Liderul PNL a precizat că subiectul va fi discutat și în coaliția de guvernare.