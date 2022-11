Coaliţia de guvernare a decis o majorare a pensiilor cu un procent unitar de 12,5%. Cei cu pensii sub 3.000 de lei lunar, vor primi și alte ajutoare de la stat.

În urma discuțiilor din coaliția de guvernare s-a stabilit procentul cu care pensiile vor fi majorate, adică 12,5%. Înaă, pe lângă majorarea care se va aplica tuturor pensiilor, cei cu pensii mici vor primi un ajutor din partea statului. Astfel, cei cu pensii sub 1.500 de lei vor primi un ajutor de 1.000 de lei, 800 de lei pentru cei cu pensii intre 1500 si 2500 şi 600 de lei pentru cei cu pensii intre 2500 – 3000 de lei.

Majorarea de 12,5% a reprezentat un compromis, în condiţiile în care PNL ar fi dorit o majorare de 15 procente, însă PSD nu era de acord ca toate pensiile să crească la fel.Astfel, coaliţia a decis majorarea cu 12,5% a pensiilor şi încadrarea într-o anvelopă de 15,8%. Impactul bugetar al acestei majorări se ridică la 17,5 miliarde lei. Coaliţia a mai decis acordarea unor ajutoare pentru pensionarii cu pensii mici, astfel: 1.000 de lei pentru pensionarii cu pensii sub 1500, 800 de lei pentru cei cu pensii intre 1500 si 2500 şi 600 de lei pentru cei cu pensii intre 2500 – 3000 de lei. În plus, se va acorda o indemnizaţie pentru persoanele cu handicap.

Premierul Nicolae Ciucă a anunțat pe pagina oficială de socializare:

”În şedinţa Coaliţiei de guvernare, care a avut loc în această seară, am decis următoarele: Pentru pensiile pe contributivitate, am decis creşterea punctului de pensie cu 12,5% începând cu data de 1 ianuarie 2023. Noua valoare a acestuia va fi, astfel, de 1.784 de lei. Totodată, anul viitor vom continua acordarea unui sprijin ţintit pentru pensionarii cu pensii mici, astfel: 1.000 de lei pentru pensiile sub 1.500 de lei, 800 de lei pentru pensiile între 1.501 şi 2.000 lei, respectiv 600 de lei pentru pensiile între 2.001 şi 3.000 de lei. Sumele vor fi împărţite în două tranşe care se vor acorda semestrial pe parcursul anului 2023”