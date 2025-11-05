Coaliţia de guvernare a decis, prin Pachetul I, îngheţarea veniturilor pe anumite paliere pentru anul 2026. Deciziile au fost transmise la Bruxelles şi trebuie respectate.

Ministrul Finanţelor a participat la conferinţa „Bugetul şi fiscalitatea 2026: Efectele fiscalităţii şi aşteptările economiei”, organizată de CursDeGuvernare. În acest context, a transmis că, prin Pachetul I de măsuri a fost decisă îngheţarea veniturilor pe anumite paliere pentru anul 2026, iar deciziile transmise la Bruxelles trebuie respectate.

Alexandru Nazare a specificat, cu privire la creşterea pensiilor în anul 2026 sau majorarea salariului minim pe economie, că nu a discutat despre aceste subiecte.

”Nu a existat niciun fel de discuţie pe o astfel de temă, dar tot această Coaliţie prin Pachetul I şi chiar şi după Pachetul I a luat nişte decizii legate de îngheţarea veniturilor pe anumite paliere pentru 2026. Decizii pe care le-am transmis la Bruxelles prin Pachetul I. Aceste angajamente există şi din punctul meu de vedere odată ce le-am luat tot în Coaliţie ele trebuie respectate pentru 2026”, a spus Alexandru Nazare.

De asemenea, acesta a mai fost întrebat dacă există o analiză cu privire la efectele măsurilor fiscale asupra populaţiei.