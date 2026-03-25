Eliminarea pensiilor speciale pentru aleșii locali a fost din nou amânată în Comisia de Muncă, printr-o manevră care trimite proiectul spre adoptare tacită. În timp ce puterea susține că subiectul nu este o prioritate deoarece plățile sunt oricum suspendate, opoziția avertizează că „bomba socială” poate exploda oricând, riscând să pună o presiune uriașă pe deficitul bugetar și pe buzunarele contribuabililor.

O nouă zi, o nouă amânare. Proiectul de lege care viza tăierea pensiilor speciale pentru primari și șefi de consilii județene a fost scos de pe ordinea de zi a Comisiei de Muncă. Motivul invocat de majoritate? Subiectul nu ar fi o urgență, câtă vreme pensiile sunt blocate temporar prin celebra ordonanță „trenuleț”.

Președintele comisiei, Adrian Solomon, a confirmat că, în lipsa unei dezbateri, inițiativa va fi adoptată tacit pe data de 29 martie, urmând să fie trimisă Senatului, care este cameră decizională. Decizia de a suspenda ședința a venit după ce unii parlamentari au susținut că nu are rost să dezbată un text care oricum nu produce efecte imediate.

De cealaltă parte, inițiatorii proiectului acuză un joc politic periculos. Aceștia avertizează că suspendarea anuală a acestor pensii este doar o soluție de moment. Dacă o viitoare majoritate decide să nu mai amâne plata, bugetul de stat ar putea fi îngenuncheat de noi cheltuieli masive.

Criticii măsurii spun că menținerea acestei incertitudini legislative este o insultă la adresa românilor care suportă deja creșteri de taxe și impozite. Practic, spun aceștia, oricând se poate găsi o portiță prin care pensiile speciale ale aleșilor locali să intre în plată, forțând statul să caute noi resurse financiare tot în buzunarul cetățeanului de rând.

Așadar, prin această pasivitate asumată, Parlamentul lasă deschisă portița privilegiilor: pensiile speciale ale aleșilor locali rămân în „stare latentă” în legislație, gata să intre în plată la prima decizie politică favorabilă, în timp ce nota de plată finală va fi achitată, ca de obicei, de contribuabilul de rând.