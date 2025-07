Florentin Pera revine la SCM Râmnicu Vâlcea, echipă pe care a mai antrenat-o în perioada 2018-2021, alături de care a câștigat titlul în „Liga Florilor” în 2019, Cupa României în 2020 și Supercupa României în 2018 și 2020. Acesta a semnat un contract valabil pe 2 sezoane.

Florentin Pera, antrenorul în vârstă de 45 de ani, a fost prezentat oficial la SCM Râmnicu Vâlcea, printr-un comunicat oficial pe pagina de socializare a clubului.

„Suntem extrem de bucuroși să vă anunțăm revenirea tehnicianului Florentin Pera pe postul de antrenor principal în cadrul clubului nostru, începând cu acest sezon competițional.

Florentin Pera revine la SCM Râmnicu Vâlcea după ce în perioada 2018–2021 a adus clubului cele mai mari performanțe după perioada «Oltchim» , printre care enumerăm: titlul de campioană națională – 2019, Cupa României – 2020 și Supercupa României 2018, 2020. În urma acestor rezultate, prin implicărea și experiența sa, Ramnicu Vâlcea a revenit în grupele Ligii Campionilor și a înregistrat un parcurs bun sub comanda lui.

Revenirea în acest moment a experimentatului tehnician aduce un suflu proaspăt echipei, dar și o filozofie a handbalului modernă, bazată atât pe succesul obținut de acesta, cât și pe experiența acumulată pe plan internațional, inclusiv la CSKA Moscova, dar și la echipa națională a României”, se arată în comunicatul oficial al clubului.

„Revin cu mare bucurie și recunoștință la SCM Râmnicu Vâlcea, clubul de care sunt profund atașat sufletește. Aici am trăit momente deosebite, am câștigat toate trofeele interne și am ajuns împreună până în sferturile Ligii Campionilor.

Îmi doresc să construim un climat de încredere, unitate, disciplină și implicare totală. Vreau o echipă dedicată, care să lupte pentru fiecare minge și fiecare victorie, indiferent de adversar. Este esențial ca fiecare dintre noi să fie 100% conectat la obiectivele clubului.

Echipa vine după o perioadă dificilă, încheiată cu locul 8 în campionat, dar cu muncă, seriozitate, răbdare și sprijin tuturor – jucătoare, staff, conducere, sponsori și minunații noștri suporteri – putem readuce Vâlcea acolo unde îi este locul: în cupele europene și, treptat, să construim o echipă competitivă, capabilă să reprezinte din noul Vâlcea în Liga Campionilor.

Pentru mine, Vâlcea nu este doar un club, este acasă. Este orașul care respiră handbal și are cea mai mare tradiție din handbalul românesc. Această responsabilitate ne motivează să dăm totul, zi de zi. Vă mulțumesc pentru încredere și sunt nerăbdător să începem împreună această nouă etapă!”, a declarat Floretin Pera.

„Florentin Pera este în continuare selecționerul echipei naționale feminine, iar venirea lui reprezintă angajamentul nostru ferm pentru performanță la cel mai înalt nivel. Florentin, bine ai revenit acasă, în Sala Sporturilor Traian!

Suntem convinși că împreună vom reveni în prim-planul handbalului românesc și internațional”, se arată în continuarea comunicatului al clubului.