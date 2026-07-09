Descinderi în forță ale polițiștilor sălăjeni într-un dosar penal complex, ce vizează infracțiuni de evaziune fiscală și înșelăciune. Biroul de presă al Inspectoratului de Poliție Județean Sălaj anunță că ieri au fost puse în aplicare 5 mandate de percheziție domiciliară. Vizați sunt 5 bărbați suspectați că au ascuns banii obținuți din vânzarea de produse de origine animală și că au păgubit un bihorean cu o sumă uriașă.

O amplă acțiune coordonată de oamenii legii din județul nostru a avut loc pe data de 8 iulie, când mascații și judiciariștii au luat cu asalt mai multe imobile. Polițiștii din cadrul Serviciului de Investigare a Criminalității Economice Sălaj, sub directa coordonare a procurorilor de la Parchetul de pe lângă Tribunalul Sălaj, au descins la locuințele a 5 bărbați. Aceștia au vârste cuprinse între 27 și 57 de ani, iar absolut toți sunt localnici din Pusta, județul Sălaj.

Anchetatorii au adunat probe solide care arată că, în perioada anilor 2023–2024, cei 5 indivizi au avut calitatea de administratori în cadrul a 2 societăți comerciale. Din această postură, suspecții au realizat venituri substanțiale din vânzarea de produse de origine animală. Problema penală este că aceștia au omis în mod intenționat să declare sumele încasate autorităților fiscale, ascunzând astfel sursa impozabilă pentru a nu plăti taxe către stat.

Pe lângă mecanismul de evaziune fiscală, rețeaua s-a ocupat și cu escrocherii. Oamenii legii au stabilit că unul dintre acești bărbați a indus în eroare un cumpărător de bună-credință din județul Bihor. Sub pretextul că îi va vinde o cantitate mare de produse de origine animală, suspectul l-a convins pe bihorean să îi plătească, în avans, suma uriașă de 30.000 de euro. După ce a încasat banii, individul din Pusta nu a mai livrat marfa și a dispărut cu întreaga sumă.

Pentru că suspecții erau considerați periculoși, acțiunea IPJ Sălaj a beneficiat de un sprijin masiv. La percheziții au participat polițiștii din cadrul Poliției Orașului Șimleu Silvaniei, specialiști criminaliști, luptătorii trupelor de elită de la Serviciul pentru Acțiuni Speciale Sălaj, dar și jandarmi din cadrul Inspectoratului de Jandarmi Județean Sălaj. În urma scotocirii caselor, polițiștii au ridicat zeci de documente, facturi și înscrisuri extrem de importante pentru anchetă. Cercetările continuă acum pentru stabilirea exactă a prejudiciului total și pentru recuperarea sumei de 30.000 de euro.