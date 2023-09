Trei percheziții domiciliare la persoane bănuite de infracțiuni la regimul armelor au fost efectuate de către polițiștii Biroului Arme, Explozivi, Substanțe Periculoase din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Sălaj, sub supravegherea unui procuror din cadrul Parchetului de pe lângă Judecătoria Zalău.

In cadrul unui dosar penal, în care se efectuează cercetări sub aspectul comiterii infracțiunii de nerespectarea regimului armelor și al munițiilor, au fost efectuate de către polițiștii Biroului Arme, Explozivi, Substanțe Periculoase din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Sălaj, sub supravegherea unui procuror din cadrul Parchetului de pe lângă Judecătoria Zalău, trei percheziții imobiliare. Inspectorul principal Ioana Lavinia Lascău, purtătorul de cuvânt al Inspectoratului de Poliție Județean Sălaj, ne-a declarat pentru Sălpjeanul Info: