Proiectul de Hotărâre de Guvern prin care elevii cu media 10 de la examenele naționale din 2022 primesc stimulente financiare a fost aprobat de Guvern. Elevii care au obținut nota 10 la Evaluarea Națională vor primi 2000 lei, iar cei care au obținut nota 10 la Examenul de Bacalaureat vor primi 5000 lei.

Proiectul de Hotărâre de Guvern prin care elevii cu media 10 de la examenele naționale din 2022 primesc stimulente financiare a fost aprobat de Guvern. Este vorba despre elevii de clasa a VIII-a care au obținut media 10 la Evaluarea Națională 2022 și care ar urma să primească 2.000 de lei, iar cei cu media 10 la Bacalaureat 2022 – 5.000 de lei fiecare, potrivit unui comunicat dat de Guvern. Proiectul de hotărâre prevedea 3.000 de lei pentru cei cu media 10 la BAC și 1.000 de lei pentru Evaluarea Națională.

Potrivit datelor oficiale, in anul 2022, un numar de 237 de absolventi de clasa a VIII-a au obtinut media 10 la evaluarea nationala, respectiv 239 de absolventi de liceu au obtinut media 10 la examenul de bacalaureat.(222 la examenul national bacalaureat si 17 la examenul de bacalaureat german).

„Tinand cont ca este vorba de tineri absolventi de gimnaziu, respectiv de liceu cu rezultate remarcabile la invatatura, care au toate sansele sa continue sa obtina performante in invatamantul liceal, respectiv in invatamantul universitar, apreciem ca li se poate oferi un stimulent financiar care sa fie util in dezvoltarea lor ulterioara, in domeniul profesional si personal. In contextul mentionat anterior, apreciem ca performanta lor este exceptionala si merita evidentiata, stimulata si celebrata. Acest lucru constituie un semn de apreciere pentru rezultatele lor si o invitatie catre intreaga populatie scolara la un invatamant de performanta inalta”, se arata in motivarea proiectului de act normativ adoptat de Guvern.