Naționala masculină de volei a României a reușit o calificare de răsunet în optimile de finală ale Campionatului European, după o evoluție entuziasmantă în grupa organizată la Cluj-Napoca. Succesul tricolorilor reaprinde interesul pentru acest sport și deschide calea către noi performanțe internaționale.

Performanță remarcabilă pentru reprezentativa de volei masculin a României, care își continuă drumul la turneul final al Campionatului European. Tricolorii au încheiat faza grupelor pe o poziție onorabilă, reușind să acumuleze 3 victorii și să sufere doar 2 înfrângeri în cele 5 partide disputate. Acest parcurs constant a propulsat echipa pe locul 3 în clasamentul final al Grupei D, asigurându-le sportivilor noștri biletul pentru optimile de finală, acolo unde urmează să întâlnească selecționata Ucrainei. Ultima prezență pe terenul din BTarena din Cluj-Napoca a oferit un spectacol de neuitat pentru fanii prezenți în tribune. Românii au învins puternica echipă a Franței, deținătoare a 2 titluri de campioană olimpică, la capătul unui meci dramatic încheiat cu scorul de 3-2. Dincolo de rezultatele din teren, evenimentul a reprezentat un succes organizatoric major. Președintele Confederației Europene de Volei, Roko Sikiric, a confirmat că la Cluj s-au respectat toate standardele riguroase de regulament, atmosfera și calitatea jocului fiind la superlativ. Turneul a demonstrat că voleiul atrage din nou publicul larg, înregistrându-se o medie impresionantă de 5000 de spectatori pe meci. Un câștig uriaș pentru viitorul acestui sport este prezența copiilor în sală, numărul micilor suporteri variind între 500 și 1000 în fiecare zi a competiției. Din punct de vedere financiar, efortul logistic a fost gestionat exclusiv de Federația Română de Volei, alături de Agenția Națională pentru Sport, Comitetul Olimpic și Sportiv Român și Guvernul României. Forul european nu oferă sprijin financiar direct pentru organizarea acestor grupe, transformând acoperirea bugetelor mari într-o adevărată provocare pentru oficialii români. Totuși, emulația creată în jurul echipei naționale justifică pe deplin aceste eforturi. Conducerea federației și-a exprimat încrederea deplină în potențialul actualei generații de jucători, pe care îi monitorizează încă din perioada junioratului. Chiar dacă debutul competiției a adus momente dificile, forma sportivă a echipei a cunoscut o evoluție în crescendo. Victoria în fața campioanei olimpice Franța confirmă valoarea lotului și oferă un impuls total și moral uriaș înaintea fazei eliminatorii. Următorul obiectiv major este duelul din optimile de finală, o oportunitate ideală pentru voleibaliștii români de a demonstra că pot menține ritmul cu elitele continentale și că pot produce o nouă bucurie suporterilor din întreaga țară.