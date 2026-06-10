Mândrie națională pe scena chinologică internațională. Un câine de rasă din Arad a reușit o performanță unică și fără precedent pentru țara noastră la Campionatul Mondial Canin desfășurat la Bologna, în Italia. Impresionantul patruped a surclasat competitori din state cu tradiție și a fost desemnat oficial unul dintre cei mai frumoși și mai echilibrați câini din întreaga lume.

România intră în clubul select al elitei chinologice mondiale în urma unui rezultat de excepție obținut în Italia. Protagonistul acestei performanțe istorice este Zafer Vigor, un exemplar superb din rasa Mastiff Brazilian, în vârstă de doar 2 ani. Patrupedul, crescut și pregătit în Arad, a reușit să cucerească titlul mondial la categoria sa în cadrul unei competiții gigant, unde au fost înscriși peste 31.000 de câini din 83 de țări. Valoarea succesului este de-a dreptul impresionantă, având în vedere că arădeanul a învins exemplare venite direct din țările de origine ale rasei, precum Brazilia și Columbia.

Jurizarea de la Bologna a fost una de o strictețe extremă. Arbitrii internaționali au evaluat nu doar aspectul fizic, structura musculară sau proporțiile ideale, ci și stabilitatea temperamentului, o caracteristică vitală pentru rasele de pază. Zafer Vigor a dominat competiția printr-un echilibru perfect între forță brută și o disciplină exemplară. Pe lângă titlul suprem de la categoria sa, el a fost declarat și cel mai bun exemplar din întreaga grupă a raselor de pază. Specialiștii din domeniu subliniază că acest rezultat remarcabil reprezintă o premieră absolută pentru România și este rodul multor ani de investiții, selecție riguroasă și muncă asiduă în programele de ameliorare genetică, punând țara noastră pe harta mondială a excelenței canine.

Prin acest triumf spectaculos obținut pe pământ italian, arădeanul Zafer Vigor demonstrează că pasiunea, disciplina și profesionalismul crescătorilor români pot atinge standarde de aur la nivel mondial, oferind iubitorilor de animale din întreaga țară, inclusiv celor din județul Sălaj, un motiv real de satisfacție și mândrie națională.

📸 Sursa foto: Lupușa Cosmin (Zafer Kennel)