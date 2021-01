La data de 10.01.2021, orele 18.25, lucrătorii Secției 2 Poliție Rurală Sânmihaiu Almașului, în timp ce efectuam activități de supraveghere și control în traficul rutier, pe raza loc. Românași, jud. Sălaj, au oprit pentru verificare un autoturism înmatriculat în județul Sălaj, condus de un tânăr de 25 ani. În urma solicitării documentelor personale și pe cele ale autoturismului, s-a constatat ca acesta nu figurează ca posesor al vreunui permis de conducere.

În cauză s-a întocmit dosar penal pentru săvârșirea infracțiunii de conducerea unui vehicul pe drumurile publice, fără permis de conducere, faptă prev. și ped. de art. 335, alin. 1 Cod Penal. În data de 09.01.2021 ora 07:08, un bărbat de 51 ani domiciliat in județul Buzău, fost identificat conducând o autoutilitara înmatriculat în București, pe str. Plopilor din Cehu Silvaniei având o alcoolemie de 0,52 mg/l alcool pur in aerul expirat. A fost condus la Centrul de Permanență Cehu Silvaniei unde i s-au recoltat doua probe de sânge in vederea stabilirii alcoolemiei. Se fac cercetări cu privire la infracțiunea de ,,conducere a unui vehicul sub influenta băuturilor alcoolice”, faptă prev. si ped. de art. 336 alin.1, din Codul Penal. În data de 09-01-2021 ora 00:20 lucrătorii secției au oprit pentru control pe DN 1 G, intre localitățile Cuzăplac si Zimbor, un autovehicul înmatriculat în județul Sălaj al cărui conducător auto emana halenă alcoolică. Persoana a fost testată cu aparatul etilotest, rezultatul fiind de 0.57 mg/l alcool pur în aerul expirat. Susnumitul a fost condus la UPU Zalău in vederea recoltării de probe biologice, acesta refuzând recoltarea probelor.

Se efectuează cercetări sub aspectul săvârșirii infracțiunii de ,,conducerea unui vehicul sub influența alcoolului sau a altor substanțe”, fapta prevăzuta și pedepsita de art. 336 alin 1 din Codul Penal si ,, refuzul la sustragerea de probe biologice”, faptă prev.de art .337 alin.1 din C.P.