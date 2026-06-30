Veste de ultimă oră pentru angajații din România. Începând de mâine, 1 iulie 2026, salariul minim brut pe economie crește oficial de la 4.050 de lei la 4.325 de lei, în urma unei decizii de Guvern. Această majorare aduce un plus financiar direct în buzunarele a peste 1.7 milioane de salariați, însă modifică și obligațiile fiscale ale angajatorilor. Iată cum se calculează noile venituri și ce taxe ajung la stat.

Modificare majoră pe piața muncii din România cu impact direct asupra unui număr uriaș de salariați. Noul salariu minim brut garantat în plată crește cu 275 de lei, ajungând la pragul de 4.325 de lei. Pentru angajați, această indexare se traduce printr-o creștere netă în mână de aproximativ 125 de lei în fiecare lună, valoarea efectivă încasată de salariat urmând să fie de aproximativ 2.699 de lei. Ministerul Muncii estimează că măsura va viza peste 1.7 milioane de români, cele mai afectate domenii fiind comerțul, industria alimentară, producția, serviciile și sectorul HoReCa.

Pentru a înțelege exact cum se împart acești bani, specialiștii reamintesc diferența dintre brut și net. Din salariul brut înscris în contractul de muncă, statul oprește automat 25% pentru contribuția la pensii și 10% pentru contribuția la sănătate. Ulterior, se aplică un impozit pe venit de 10% pe suma rămasă, după scăderea acestor asigurări și a facilităților sau deducerilor fiscale permise de lege. Separat de acești bani opriți din salariul angajatului, firmele sunt obligate să plătească din bugetul propriu o contribuție asiguratorie pentru muncă de 2.25%.

Pentru a exemplifica mecanismul de calcul la un nivel mai ridicat, la un salariu brut de 5.000 de lei, statul oprește 1.250 de lei pentru pensie și 500 de lei pentru sănătate. Din baza impozabilă rămasă se rețin 325 de lei drept impozit, astfel că angajatul pleacă acasă cu un salariu net de 3.425 de lei. Inspectorii de muncă avertizează companiile că plata unui salariu sub noul prag minim de 4.325 de lei brut pentru o normă întreagă reprezintă o încălcare gravă a legislației și atrage sancțiuni dure. Angajații care observă nereguli pe fluturașul de salariu sunt sfătuiți să ceară lămuriri contabilității sau să depună o sesizare oficială la Inspectoratul Teritorial de Muncă pentru recuperarea banilor.