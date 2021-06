În urma unei acțiuni de o săptămână, pentru siguranța traficului rutier, au fost aplicate aproape 1.400 de sancțiuni contravenționale, fiind reținute peste 100 permise de conducere și retrase 28 certificate de înmatriculare.

În perioada 24 – 30 mai 2021, la nivel judeţean, polițiștii au derulat acţiuni punctuale, în zonele și pe tronsoanele de drum cu risc rutier ridicat, pentru prevenirea și combaterea principalelor cauze generatoare de accidente rutiere grave, respectiv viteza, sub cele 2 forme (neadaptată condițiilor de drum/trafic sau neregulamentară) și nerespectarea regulilor rutiere de pietoni.

Astfel, în această perioadă, în urma neregulilor constatate, au fost aplicate 1373 sancțiuni contravenționale.

Dintre acestea, 305 au fost aplicate pentru nerespectarea regimului legal de viteză, 71 pentru nerespectarea regulilor de circulaţie de către pietoni, 45 pentru depăşire neregulamentară, 15 pentru neacordarea priorității de trecere pietonilor, şapte pentru nerespectarea regulilor e circulaţie de către biciclişti, şase pentru conducere sub influenţa băuturilor alcoolice, două pentru neacordarea de prioritate vehiculelor, iar diferenţa au constituit alte abateri de la normele rutiere.

De asemenea, au fost reținute, în vederea suspendării exercitării dreptului de a conduce, 149 permise de conducere: 73 pentru depășirea cu mai mult de 50 km/h a vitezei maxime legale admise, şase pentru conducerea pe drumurile publice a unui autovehicul de către o persoană aflată sub influența băuturilor alcoolice, 45 pentru depășire neregulamentară, două pentru neacordarea priorității de trecere vehiculelor, 15 pentru neacordarea priorității de trecere pietonilor și opt pentru nerespectarea altor norme rutiere care atrag suspendarea dreptului de a conduce.

Totodată, au fost retrase 28 certificate de înmatriculare, pentru conducerea unor autovehicule având defecțiuni tehnice sau neîndeplinirea unor obligații legale.

În cadrul activităților, au fost constatate 14 infracțiuni, dintre care cinci infracțiuni contra siguranței circulației pe drumurile publice (două de conducere a unui vehicul fără permis de conducere, două de conducere a unui vehicul sub influența alcoolului sau a altor substanțe și o infracţiune de încredinţare a unui vehicul pentru care legea prevede obligativitatea deţinerii permisului de conducere pentru conducerea pe drumurile publice unei persoane despre care se ştie că este în această situaţie) și nouă infracţiuni au făcut obiectul altor fapte.