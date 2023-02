Fermierii din România au primit până acum 1,56 miliarde de euro, iar acești bani sunt foarte importanți pentru că îi ajută să-şi continue activitatea pentru lucrările în câmp. Conform afirmațiilor ministrului Agriculturii, Petre Daea, fermierii din România au primit până acum 1,56 miliarde de euro, iar acești bani sunt foarte importanți pentru că îi ajută să-şi continue activitatea pentru lucrările în câmp.

„În fiecare an noi producem în ţară în jur de 3 miliarde (euro n.r.), iar până la această dată am adus în România 1,56 de miliarde de euro. Sunt bani importanţi care au ajuns la fermieri şi care i-au ajutat, pe de o parte, să se mobileze cu utilaje şi maşini agricole, pe de altă parte să-şi continue activitatea având capitalul de lucru necesar pentru lucrările în camp (…) Lucrul acesta se vede, noi de la intrarea în Uniunea Europeană am făcut un salt extraordinar de important în agricultura ţării. Fermierii sunt mai bine dotaţi, au tehnologii mai bune şi, zic eu, cu randamente pe măsura efortului pe care îl fac. Mă gândesc doar că la numărul de tractoare pe care îl avem acum în România, 293.000 de tractoare, sunt (…) datorită sprijinului pe care l-am primit de la Uniunea Europeană”