Polițiștii rutieri din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Sălaj au desfășurat o amplă campanie de monitorizare a traficului, axată pe combaterea vitezei excesive. În cadrul acțiunilor derulate la nivel județean, oamenii legii au aplicat 362 de sancțiuni contravenționale și au suspendat 54 de permise de conducere pentru depășiri grave ale limitelor legale.

Siguranța pe drumurile publice din județul Sălaj rămâne o prioritate absolută pentru autorități, iar combaterea principalelor cauze generatoare de accidente grave se află permanent în atenția structurilor de poliție. Sub coordonarea Serviciului Rutier, echipajele Inspectoratului de Poliție Județean Sălaj au desfășurat o acțiune de amploare pe parcursul a 7 zile pline. Obiectivul central al acestei campanii organizate la nivelul întregului județ a fost prevenirea și combaterea accidentelor rutiere produse pe fondul nerespectării regimului legal de viteză, un fenomen care continuă să pună în pericol vieți omenești.

Bilanțul acestei serii de controale arată determinarea polițiștilor de a curăța șoselele de șoferii iresponsabili. În total, oamenii legii au depistat și tras la răspundere 362 de conducători auto care au apăsat mult prea tare pedala de accelerație. Toți aceștia au fost sancționați contravențional, primind amenzi în conformitate cu prevederile Ordonanței de Urgență a Guvernului numărul 195 din 2002 privind circulația pe drumurile publice. Pe lângă sancțiunile financiare și punctele de penalizare, vitezomanii care au depășit grav limitele au rămas pietoni. Polițiștii au reținut, în vederea suspendării exercitării dreptului de a conduce, un număr total de 54 de permise de conducere. Dintre acestea, 50 de permise au fost suspendate pentru depășirea vitezei maxime legale cu peste 50 kilometri pe oră, în timp ce 4 conducători auto au fost lăsați fără carnet după ce au fost înregistrați de aparatele radar mergând cu peste 70 kilometri pe oră peste limita permisă pe sectorul de drum respectiv.

În acest context, reprezentanții IPJ Sălaj reiterează un set de recomandări vitale pentru toți participanții la trafic. Șoferilor li se solicită să respecte cu strictețe limitele de viteză și să le adapteze permanent în funcție de condițiile meteo, de vizibilitate sau de aglomerație. De asemenea, reducerea vitezei în apropierea trecerilor de pietoni și a intersecțiilor, păstrarea unei distanțe de siguranță față de vehiculul din față și evitarea manevrelor riscante sunt reguli de aur pentru evitarea tragediilor. Polițiștii atrag atenția că nicio secundă câștigată în trafic nu justifică riscul conducerii sub influența alcoolului, a substanțelor interzise sau în stare de oboseală cronică. Viteza excesivă sau neadaptată rămâne unul dintre principalii factori de risc în producerea accidentelor rutiere în județ, motiv pentru care prezența radarelor pe șosele va rămâne la fel de activă.