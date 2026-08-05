Efectul legilor anti-păcănele se vede clar în statistici. Numărul aparatelor de tip slot-machine din România a scăzut dramatic în ultimii 3 ani și jumătate, înregistrând o reducere istorică de aproape 70%. Chiar și cu mii de săli închise, industria jocurilor de noroc continuă să ruleze sume colosale și să verse miliarde de lei în bugetul statului.

Industria jocurilor de noroc din România traversează cea mai neagră perioadă din istoria sa recentă, fiind supusă unei restructurări fără precedent. Măsurile legislative dure adoptate în ultimii ani, care au interzis funcționarea sălilor de jocuri în sute de localități și au înăsprit drastic condițiile de autorizare, au măturat pur și simplu aparatele de pe piață. Datele oficiale prezentate de Oficiul Național pentru Jocuri de Noroc arată o contracție severă a pieței legale într-un timp extrem de scurt. Concret, numărul aparatelor de tip slot-machine autorizate a coborât de la aproximativ 86.000 de unități în anul 2023, la doar 26.000 în prezent. Vorbim despre o dispariție în masă a aparatelor, reducerea fiind de aproape 70%. Această scădere abruptă a schimbat complet peisajul din orașele și comunele țării, unde sute de spații comerciale au fost nevoite să tragă obloanele definitiv.

Valul de restricții a lovit puternic și companiile care administrează aceste afaceri. Președintele instituției de control, Vlad Soare, a confirmat că numărul marilor organizatori licențiați a scăzut de la 97 anul trecut, la doar 56 de operatori rămași în picioare în prezent. În paralel cu epurarea din mediul fizic, autoritățile au declanșat un război total și pe internet. Numai în ultima perioadă, inspectorii au inclus peste 800 de site-uri de jocuri nelicențiate pe lista neagră a platformelor interzise. Acestea se adaugă altor 300 de site-uri care fuseseră deja blocate anterior. Obiectivul declarat al statului este de a tăia complet accesul românilor la jocurile ilegale din mediul online, zonă în care controalele se desfășoară mult mai dificil.

Paradoxul acestei industrii este că, deși numărul de aparate și de firme a scăzut masiv, volumul total de bani care circulă în acest sector rămâne la cote alarmante. Agenția Națională de Administrare Fiscală a raportat că anul trecut au fost declarate venituri din jocuri de noroc de aproape 28 de miliarde de lei, o sumă astronomică. Această valoare este cu aproximativ 2,6 miliarde de lei mai mare decât cea înregistrată în anul 2024. Din taxarea acestor sume uriașe, bugetul de stat a încasat peste 1,1 miliarde de lei doar din impozitul direct pe venit, cu peste 200 de milioane de lei mai mult față de anul precedent. Aceste încasări mari demonstrează că dependența de jocuri rămâne o problemă majoră, chiar dacă oferta stradală s-a micșorat considerabil. Din păcate, autoritățile recunosc că nu pot ști câți români suferă în mod real din cauza acestui viciu, deoarece o singură persoană poate juca în același timp în săli fizice și pe mai multe site-uri online, existând cazuri nenumărate neraportate. Dincolo de cifre, Organizația Mondială a Sănătății trage un semnal de alarmă dur și reamintește că dependența distruge destine. Aceasta provoacă datorii uriașe, destrămarea familiilor, violență domestică, tulburări psihice grave și crește alarmant riscul de suicid în rândul tinerilor.