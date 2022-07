Piața transferurilor activă in România!

UTA a anunțat transferul lui Orhan Ademi (30 de ani), un atacant central venit de la Duisburg, echipă din liga a treia germană. Steliano Filip, fundașul stânga în vârstă de 28 de ani, și-a reziliat contractul cu Dinamo și a anunțat că are oferte din străinătate. Universitatea Craiova se desparte de Mirko Pigliacelli şi a adus deja un alt portar!

UTA a anunțat transferul lui Orhan Ademi (30 de ani), un atacant central venit de la Duisburg, echipă din liga a treia germană. Elvețianul, care a marcat 12 goluri în sezonul trecut de campionat, va purta numărul 9 la echipa lui Ilie Poenaru. Alături de Duisburg, Ademi a terminat pe locul 15 din 20 în liga a treia din Germania.

În schimb Dinamo, echipă care a retrogradat în Liga 2, a anunțat că inițial Setliano Filip va rămâne la club. Ulterior, au apărut informații conform cărora acesta încearcă să găsească soluții alături de Răzvan Zăvăleanu, administratorul judiciar al clubului, pentru a pleca liber de contract.

În cele din urmă, clubul a cedat și i-a reziliat contractul lui Steliano Filip, jucător care susține că are deja oferte de la echipe din străinătate, iar Polonia poate fi una dintre destinații.

„Nu am din România, dar am discuții avansate cu echipe de afară. Din România, nu, nu am discutat. Ungaria, Polonia, Grecia, o să vedem săptămâna viitoare. Am vorbit cu Deian (n.r. Sorescu), mă bucur pentru el și pentru toți românii din Polonia. Nu merg la Rakow, dar aș putea ajunge în Polonia. Nu știu dacă mă mai întorc la Dinamo, mai am de jucat. Sincer, îmi doresc să mă duc la o echipă și să am liniște”, a spus Steliano Filip.