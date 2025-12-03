Polițiștii din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Sălaj, sub coordonarea Serviciului Rutier Sălaj, au desfăurat o amplă acțiune pentru prevenirea și combaterea accidentelor rutiere în care sunt implicați pietoni.

Activitățile desfășurate de polițiștii din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Sălaj, sub coordonarea Serviciului Rutier Sălaj, vizează atât responsabilizarea conducătorilor auto, cât și informarea pietonilor cu privire la respectarea regulilor de circulație și adoptarea unui comportament preventiv.

În cadrul activităților desfășurate, polițiștii vor pune accent pe respectarea regulilor de circulație, în special în ceea ce privește traversarea neregulamentară, neacordarea priorității la trecerile pentru pietoni și deplasarea pietonilor pe partea carosabilă în condiții de vizibilitate redusă.

Recomandări pentru conducătorii auto:

Reduceți viteza în zonele intens circulate și în apropierea trecerilor pentru pietoni.

Acordați prioritate pietonilor angajați în traversare.

Evitați folosirea telefonului mobil la volan și sporiți atenția în condiții de ploaie, ceață sau întuneric.

Adaptați viteza la condițiile de drum, mai ales în apropierea unităților de învățământ și în zonele rezidențiale.

Recomandări pentru pietoni: