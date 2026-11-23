Veste importantă pentru mediul de afaceri și pentru cetățeni. Camera Deputaților a adoptat proiectul de lege prin care plafonul zilnic pentru încasări și plățile în număr crește la 50.000 de lei, atât între firme, cât și în relația dintre firme și persoane fizice.

Plafonul zilnic pentru operațiunile în număr va crește semnificativ, după ce Camera Deputaților a adoptat proiectul de modificare a Legii 70 din 2015, cu 173 de voturi pentru, 5 împotrivă și 67 de abțineri. Actul normativ stabilește o limită de 50.000 de lei pe zi pentru încasări și plățile în număr între firme, precum și pentru o serie de tranzacții între firme și persoane fizice.

În prezent, legislația impune restricții mult mai stricte: o firmă poate încasa sau plăti în numerar cel mult 5.000 de lei pe zi de la un partener comercial, cu un plafon total de 10.000 de lei pe zi furnizori, iar în relația cu persoane fizice limitate este de 10.000 de lei pe zi.

Conform noilor prevederi, pragul de 50.000 de lei pe zi se aplică pentru încasările de la firme, plățile către furnizori, operațiunile magazinelor de tip cash-and-carry și avansurile spre decontare. Aceeași limită de 50.000 de lei pe zi este valabilă și pentru tranzacții dintre persoanele fizice și agenți economici, cum ar fi vânzarea și cumpărarea de bunuri, prestările de servicii, plata dividendelor sau cesiunile de creanțe.

Legea păstrează însă interdicția strictă privind fragmentarea artificială a plății pentru a ocoli pragul legal. Astfel, este interzisă împărțirea unei facturi mai mari de 50.000 de lei în mai multe tranșe achitate în număr. Pentru o factură care depășește această sumă, se pot achita cash cel mult 50.000 de lei, iar diferența trebuie plătită obligatoriu prin transfer bancar sau alt instrument fără număr. De exemplu, în cazul unei facturi de 70.000 de lei, 50.000 de lei pot fi plătiți în număr, iar restul de 20.000 de lei prin bancă.

Pentru a intra în vigoare și a produce efecte, legea mai trebuie să fie promulgată de președintele României și publicată în Monitorul Oficial. Până la acel moment, rămân valabile vechile plafoane.