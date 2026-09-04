Siguranța în școli nu este doar datoria unei singure instituții, ci un efort colectiv. ISU „Porolissum” Sălaj, alături de celelalte structuri de aplicare a legii, pune în aplicare Planul Teritorial Cadru de Acțiune pentru noul an școlar, menit să protejeze elevii atât în ​​clasă, cât și în zonele din jurul școlilor.

Odată cu debutul noului an școlar, autoritățile din Sălaj strâng rândurile pentru a garanta protecția totală a copiilor. Inspectoratul pentru Situații de Urgență „Porolissum” Sălaj se integrează activ în implementarea noului Plan Teritorial Cadru de Acțiune pentru siguranța școlară. Acest document strategic are ca scop principal consolidarea unui climat stabil și sigur în unități de învățământ, dar și în zonele adiacente acestora, unde riscurile pot fi adesea ridicate. Conducerea ISU Sălaj a ținut să sublinieze în cadrul conferinței de presă că nicio instituție nu poate acționa eficient de o singură persoană și că succesul acestui plan depinde de o colaborare strânsă între pompieri, polițiști, jandarmi, autorități locale și inspectoratul școlar.

Mesajul salvatorilor sălăjeni este unul de mobilizare generală. Pe tot parcursul anului școlar, vor fi organizate acțiuni mixte de control și conștientizare, scopul final fiind ca fiecare unitate de învățământ din județul Sălaj să devină un spațiu sigur și favorabil dezvoltării noi generații.