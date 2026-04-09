Locuitorii județului Sălaj vor beneficia de o prezență consolidată a forțelor de ordine în perioada Sărbătorilor Pascale. Șefii IPJ, IJJ și ISU Sălaj au prezentat, în cadrul unei conferințe de presă comune, planul integrat de intervenție menit să asigure un climat de siguranță publică, fluidizarea traficului și prevenirea situațiilor de urgență în zonele aglomerate și la lăcașurile de cult.

Conducerea structurilor Ministerului Afacerilor Interne din județul Sălaj s-a reunit pentru a detalia măsurile speciale luate pentru liniștea comunității în prag de sărbătoare. Conferința îi va reuni pe principalii responsabili de siguranța județului: Chestorul de poliție Marius-Anton Stupar, șeful IPJ Sălaj, Colonelul Vasile-Cristian Bolfă, prim-adjunct IJJ Sălaj și locotenent colonel Opriş Florin – Prim adjunct al inspectorului șef al ISU Sălaj.

Potrivit primelor informații, strategia autorităților vizează trei direcții principale.

1.Siguranța rutieră, pentru care IPJ Sălaj va suplimenta numărul de patrule pe principalele artere rutiere și la intrările în orașe, utilizând toate radarele din dotare pentru a preveni accidentele cauzate de viteză sau consumul de alcool.

2.Pentru a asigura ordinea publică, echipaje mixte de polițiști și jandarmi vor fi mobilizate în proximitatea bisericilor și în zonele cu flux mare de persoane pentru a preveni incidentele violente sau furturile.

3.În scopul prevenirii incendiilor, ISU Sălaj va monitoriza respectarea normelor de securitate la incendiu în unitățile de cult unde sunt așteptate fluxuri mari de credincioși, oferind totodată asistență medicală de urgență prin echipajele SMURD.

Această mobilizare interinstituțională are ca scop reducerea timpilor de răspuns la orice sesizare și garantarea faptului că cetățenii își pot petrece sărbătorile în condiții de maximă siguranță.