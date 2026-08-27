Dezastru pe drumul național DN1F, între localitățile Sălăjeni și Șărmășag. Un accident rutier înfiorător, cu 3 mașini implicate și 15 victime, a declanșat instantaneu Planul Roșu de Intervenție la nivelul întregului județ. Pompieri, medici, jandarmi și polițiști au fost aruncați într-o cursă contracronometru pentru salvarea de vieți omenești, în timp ce flăcările unui incendiu de vegetație amenințau să înghită zona. Din fericire, totul a fost un exercițiu de amploare organizat de Inspectoratul pentru Situații de Urgență „Porolissum” Sălaj, menit să testeze reacția salvatorilor în fața unei catastrofe reale.

Alarmă generală în județul Sălaj, unde autoritățile au activat cel mai critic protocol de salvare. Scenariul de astăzi a pus la grea încercare structurile de intervenție, simulând una dintre cele mai negre ipoteze rutiere posibile. Pe DN1F, o arteră extrem de circulată, s-a produs un impact în lanț între 3 autovehicule. Bilanțul inițial a fost de-a dreptul catastrofal: 15 persoane au rămas blocate printre fiarele contorsionate, având nevoie disperată de ajutor medical.

Imediat după apelul la 112, realitatea din teren s-a complicat dramatic. Din cauza scânteilor și a combustibilului scurs, în imediata apropiere a șoselei a izbucnit un incendiu de vegetație uscată. Flăcările s-au extins rapid, amenințând să blocheze complet drumul și să cuprindă mașinile în care se aflau victimele captive. Dimensiunea dezastrului a impus activarea imediată a Planului Roșu de Intervenție.

Zeci de salvatori au fost mobilizați la fața locului în doar câteva minute. Echipajele de descarcerare ale ISU Sălaj au început o luptă secundă cu secundă pentru a tăia caroseriile distruse și a extrage răniții. Medicii de la UPU SMURD Zalău și cei de la Serviciul de Ambulanță Județean Sălaj au triat de urgență cele 15 victime, acordând îngrijiri medicale direct pe asfalt.

În același timp, echipajele de pompieri s-au luptat cu flăcările care amenințau să propage incendiul spre zonele învecinate. Zona a fost securizată rapid cu ajutorul Inspectoratului de Poliție Județean și al Inspectoratului de Jandarmi Județean, care au dirijat traficul și au asigurat perimetrul de siguranță. În sprijinul forțelor profesioniste au venit și voluntarii unității, dar și pompierii locali din cadrul Serviciului Voluntar pentru Situații de Urgență Șărmășag.

Scopul acestui exercițiu masiv a fost testarea capacității de cooperare și coordonare în timp real între toate aceste structuri. Într-o situație reală, cu 15 victime și riscuri conexe majore, cum este un incendiu, sincronizarea perfectă salvează vieți. Oficialii ISU Sălaj au evaluat modul în care s-a realizat fluxul informațional și eficiența tehnicilor de descarcerare și prim ajutor, concluzia fiind că structurile sunt pregătite să gestioneze eficient chiar și cele mai complexe urgențe din județ.