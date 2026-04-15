FC Barcelona a depus o contestație împotriva arbitrului Istvan Kovacs după meciul din turul sferturilor UEFA Champions League, iar UEFA a decis că plângerea Barcelonei împotriva lui Istvan Kovacs este inadmisibilă.

Scandalul declanșat de FC Barcelona după prima manșă a sferturilor UEFA Champions League s-a încheiat cu un verdict favorabil arbitrului român Istvan Kovacs. Deși catalanii au acuzat un „dublu standard” și erori grave de arbitraj, forul european a respins contestația.

Miezul disputei l-a reprezentat un incident din minutul 54 al partidei cu Atletico Madrid. Oficialii grupării din Barcelona au susținut că echipa lor a fost privată de un penalty și de un avantaj numeric, după o fază în care jucătorul Pubill a atins mingea cu mâna în propria suprafață de pedeapsă. În timp ce Barcelona a considerat că mingea era în joc după repunerea portarului Musso, Istvan Kovacs nu a dictat nimic, iar arbitrajul video (VAR) nu a intervenit.

Într-un comunicat oficial, clubul catalan a criticat dur prestația românului:

„Considerăm că arbitrajul nu a respectat regulamentul, influențând direct rezultatul. Nu este prima dată când decizii incredibile creează un dublu standard și împiedică concurența echitabilă.”

În ciuda presiunii mediatice și a raportului întocmit de observatorul Stefano Podeschi, Corpul de Etică și Disciplină al UEFA a tranșat situația rapid. Forul a anunțat că plângerea Barcelonei este inadmisibilă, menținând astfel deciziile luate de brigada condusă de Kovacs.

Deși catalanii s-au plâns public și de eliminarea tânărului Pau Cubarsi, această nemulțumire nu a fost inclusă în cererea oficială către UEFA, focusul rămânând strict pe faza penalty-ului neacordat.

Această decizie vine ca o gură de oxigen pentru Istvan Kovacs, a cărui formă fusese intens criticată în ultima perioadă. Confirmarea UEFA îi oferă liniștea necesară înainte de cel mai important test al carierei: participarea la Cupa Mondială, unde va fi însoțit de asistenții Mihai Marica și Ferencz Tunyogi.

Decizia UEFA de a respinge plângerea Barcelonei a provocat un ecou puternic în publicațiile sportive din Spania, care au urmărit cazul cu mare atenție. Astfel, publicațiile catalane (Sport, Mundo Deportivo) au reacționat cu o doză vizibilă de indignare, descriind refuzul UEFA drept o „ignoranță” față de o eroare evidentă de arbitraj. Mundo Deportivo a pus accent pe faptul că forul european a ales să nu analizeze fondul problemei (hențul lui Pubill), ci s-a limitat la o decizie procedurală de inadmisibilitate, lăsând clubul fără nicio cale de atac sportivă.

În acest moment, FC Barcelona analizează, prin departamentul său juridic, dacă există alte pârghii legale pentru a contesta modul în care a fost gestionată această speță.

Chiar dacă decizia UEFA îi oferă un răgaz oficial centralului român, valul neîntrerupt de plângeri și controversele repetate din jurul prestațiilor sale recente par să confirme vechea zicală că «acolo unde nu este foc, nu iese fum», lăsând deschisă întrebarea dacă Istvan Kovacs va reuși să recâștige încrederea totală a marilor cluburi europene.