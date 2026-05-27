Inspectoratul pentru Situații de Urgență „Porolissum” al județului Sălaj, prin vocea inspectorului șef, colonelul Vasile-Adrian Dobocan, a prezentat măsurile și activitățile preventive stabilite pentru sezonul estival. Pentru a preveni tragediile, inspectorii de prevenire vor intensifica controalele la unitățile de turism, restaurante, cluburi și festivaluri cu public numeros. În plus, pompierii vor monitoriza campaniile agricole și vor desfășura acțiuni ample de educare a tinerilor în școlile de vară.

Siguranța cetățenilor în spațiile publice și de agrement reprezintă prioritatea zero a pompierilor în lunile următoare. Echipele de control vor verifica respectarea normelor de apărare împotriva incendiilor la toate obiectivele unde se preconizează o afluență mare de persoane, inclusiv la amenajările temporare în aer liber. O atenție deosebită va fi acordată și sectorului agricol; printr-un protocol județean semnat cu APIA și Garda de Mediu, fermierii vor fi instruiți obligatoriu cu privire la măsurile de prevenire a incendiilor specifice perioadei de recoltare.

Pe lângă componenta de control, ISU Sălaj mizează masiv pe pregătirea populației și a tinerei generații. Pompierii vor fi prezenți în taberele și școlile de vară din județ, unde îi vor învăța pe copii și adolescenți cum să reacționeze în situații critice și cum să acorde primul ajutor de bază. De asemenea, salvatorii vor distribui ghiduri cu recomandări pentru camparea în siguranță, reguli de picnic, măsuri de autoprotecție pe timp de caniculă și tehnici esențiale pentru prevenirea cazurilor de înec.

Pe componenta operativă, toate subunitățile din județ sunt pregătite să intervină zilnic cu tehnica specifică din dotare, atât pentru urgențele medicale SMURD, cât și pentru stingerea incendiilor. Reprezentanții ISU avertizează că vara aduce un risc uriaș de incendii de vegetație uscată din cauza utilizării iresponsabile a focului deschis. Cetățenilor li se recomandă să apeleze imediat numărul unic 112 la orice început de incendiu observat, să instaleze aplicația mobilă DSU și să consulte platforma națională fiipregatit.ro pentru a deprinde un comportament preventiv corect.