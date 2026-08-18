Consiliul Județean Sălaj transformă radical fosta unitate militară din Zalău. Pe lângă cele două terenuri de fotbal proaspăt inaugurate, administrația județeană are în plan construirea unui complex extins, ce va include baze de tenis, bazine de înot și facilități culturale. Întreținerea bazei și funcționarea instalației de nocturnă vor fi suportate integral de Consiliul Județean, asigurându-se gratuitate deplină pentru copii și juniori.

Inaugurarea noilor terenuri de fotbal reprezintă doar prima etapă dintr-un plan mult mai ambițios al administrației județene. Terenul fostei unități militare din Zalău, abandonat și aflat în paragină de ani de zile, va fi transformat complet. Președintele Consiliului Județean Sălaj, Dinu Iancu-Sălăjanu, a dezvăluit că proiectul a fost pus la punct în detaliu chiar în incinta cazărmii. Obiectivul final depășește cu mult sfera fotbalului.

Zona va deveni un veritabil „Parc Sportiv și de Agrement”, un spațiu integrat destinat tuturor locuitorilor din județ. În prezent, proiectul se află în faza de recepție a Planului Urbanistic Zonal, documentul esențial care permite demararea noilor construcții. Planurile pe termen scurt includ ridicarea unei săli cu terenuri de tenis pe suprafață hard și a unei săli moderne pentru pregătirea fizică a sportivilor. De asemenea, complexul va fi dotat cu mai multe baze de înot, un amfiteatru polivalent și un muzeu al satului, unind astfel sportul cu recreerea și cultura.

Extinderea masivă a infrastructurii aduce însă și mari provocări logistice. Întreținerea celor două terenuri și funcționarea instalației de nocturnă vor genera costuri substanțiale în fiecare lună. Managementul bazei și împărțirea sarcinilor financiare între Consiliul Județean și structurile fotbalistice locale reprezintă un punct critic pentru menținerea standardelor ridicate pe termen lung.

Întrebat direct cum va gestiona instituția aceste cheltuieli pentru ca terenurile să nu reintre în degradare, președintele Dinu Iancu-Sălăjanu a oferit asigurări ferme. Consiliul Județean își asumă integral rolul de susținător al sportului și va acoperi cheltuielile de funcționare. Prioritatea absolută rămâne sprijinirea noilor generații de sportivi.

Administrația județeană lucrează deja la un regulament oficial de funcționare a bazei sportive. Condițiile sunt extrem de clare. Copiii și cluburile de copii și juniori afiliate la Federația Română de Fotbal vor avea porțile deschise și acces complet gratuit. Scopul instituției nu este obținerea de profit, ci întreținerea corectă a spațiului.

În schimb, adulții care vor dori să utilizeze terenurile sau nocturna vor trebui să plătească taxe de închiriere. Sumele încasate de la persoanele majore vor fi reinvestite direct în mentenanța complexului. Consiliul Județean Sălaj dorește astfel să garanteze că noua bază din Dumbrava Nord nu doar că își va păstra calitatea actuală, dar va fi modernizată continuu în anii următori.