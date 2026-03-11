Problemele legate de buletinul electronic au generat peste 1.000 de reclamații în primele 24 de ore de la lansarea platformei guvernamentale „Fără Hârtie”. Cetățenii au semnalat online proceduri birocratice inutile și dificultăți întâmpinate la ghișeele instituțiilor statului.

Printre cele mai frecvente situații reclamate, legate de buletinul electronic și utilizarea acestuia pe ălatforma guvernamentală ”Fără Hârtie”, se numără imposibilitatea modificării adresei stocate pe cipul noilor cărți electronice de identitate și solicitarea repetată a unor documente deja existente în sistem.

Implementarea buletinului electronic trebuia să simplifice procedurile administrative și să reducă numărul drumurilor la ghișeu, însă numeroși cetățeni reclamă că în practică schimbările nu funcționează așa cum au fost prezentate. Cele mai multe sesizări depuse pe platforma ,,Fără Hârtie” se referă la imposibilitatea modificării adresei de domiciliu stocate pe cipul documentului.

Platforma lansată de Guvern și dezvoltată de Serviciul de Telecomunicații Speciale a strâns peste 1.000 de reclamații în prima zi de funcționare. Datele consultate arată că peste 300 dintre acestea erau deja publicate la momentul redactării articolului.

e site-ul oficial dedicat promovării cărții electronice de identitate, Ministerul Afacerilor Interne explică faptul că adresa de domiciliu nu mai este tipărită pe document tocmai pentru a permite actualizarea ei electronică. Instituția susține că acest sistem oferă mai multă flexibilitate, deoarece domiciliul se poate modifica mai frecvent decât alte date personale.

„Adresa se schimbă mai des decât alte date; nefiind tipărită, ea poate fi actualizată electronic, în siguranță, fără să fie nevoie de eliberarea unui nou act”, precizează Ministerul Afacerilor Interne.

Pe lângă dificultățile legate de buletinul electronic, multe dintre sesizările depuse pe platforma guvernamentală indică faptul că instituțiile statului solicită în mod repetat aceleași documente, chiar dacă acestea au fost deja prezentate anterior sau există în sistemele administrative.

Certificatul de naștere este unul dintre documentele menționate frecvent în reclamațiile cetățenilor. Un utilizator susține că acest act este solicitat constant la reînnoirea cărții de identitate, deși datele respective au fost deja prelucrate de autorități la emiterea primului document.

„Pentru reînnoirea cărții de identitate se solicită obsesiv certificatul de naștere… de parca un cetățean se naște de mai multe ori, cu toate că pentru eliberarea primului buletin instituția a prelucrat deja certificatul de naștere”, semnalează un utilizator.

Situații similare sunt semnalate și în cazul eliberării pașapoartelor pentru minori. Un părinte povestește că la ridicarea documentului i s-au cerut din nou acte care fuseseră deja depuse în dosar.

Executivul a anunțat că la fiecare 30 de zile vor fi centralizate zece dintre cele mai frecvente probleme semnalate de cetățeni, care vor fi transmise spre analiză instituțiilor competente prin intermediul Comitetului pentru e-guvernare și reducerea birocrației.

Potrivit Guvernului, problemele administrative vor fi comunicate direct instituțiilor responsabile, care trebuie să ia măsuri pentru corectarea lor, iar progresul va fi monitorizat public pe platformă. În situațiile în care sesizările indică necesitatea unor modificări legislative, grupurile de lucru ale Consorțiului Consultativ vor analiza propunerile și vor identifica soluții pentru schimbarea legilor.