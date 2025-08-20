Federația Română de Fotbal a stabilit, prin tragere la sorți, meciurile din play-off-ul Cupei României. La duelurile în manșă unică din play-off-ul Cupei României, echipa gazdă va fi formația de eșalon inferior sau cea care în sezonul trecut s-a clasat mai slab.

Federația Română de Fotbal a stabilit, prin tragere la sorți , meciurile din play-off-ul Cupei României. Tragerea la sorți a fost făcută de Gabriel Bodescu, secretar general adjunct al Federației, și Mihai Andrieș, reprezentantul departamentului competiții din cadrul FRF.

În prima urnă au fost 8 bile, aferente celor 8 echipe de prima ligă intrate în această fază a competiției. Este vorba despre nou-promovate , FC Argeș și Csikszereda, câștigătoarele barajelor de menținere/promovare, respectiv echipele clasate pe locurile 3-6 în play-out-ul precedentului sezon.

În cealaltă urnă au fost înghesuite – la propriu – 24 de bile, cu numele celor 24 de echipe care au trecut de turul anterior.

La duelurile în manșă unică din play-off-ul Cupei României, echipa gazdă va fi formația de eșalon inferior sau cea care în sezonul trecut s-a clasat mai slab.

Jocurile din cadrul play-off-ului Cupei României vor avea loc, de principiu, în 27 august, ora 17:30. Excepție vor face jocurile televizate, programul complet urmând a fi stabilit ulterior.

După tragerea la sorți de la Casa Fotbalului, a izbucnit un scandal pe rețelele social media cu Gabriel Bodescu, secretarul general adjunct al Federației Române de Fotbal , în prim-plan.

În timp ce oficialul amesteca bilele din bol cu mâna dreaptă, Bodescu ar fi ascuns cu stânga o altă bilă, pe care apoi a extras-o, fără ca aceasta să fi făcut parte din procedura de amestecare.

În mediul online a circulat, ulterior, un clip cu acest moment care s-a viralizat rapid. Federația Română de Fotbal a emis un comunicat la câteva ore după ce s-a sfârșit tragerea la sorți prin care a explicat situația tensionată de la Casa Fotbalului.