Dosarul cu șină a fost interzis, iar instituțiile publice nu vor mai avea voie să ceară copii ale avizelor sau documentelor care au fost emise de către alte instituții publice. Prevederile sunt parte dintr-o lege inițiată de parlamentarii PNL, promulgată în ianuarie 2023 și care a intrat în vigoare pe 4 iulie 2023.

Cetățenii nu vor mai pierde timp la cozi sau bani pentru copierea unor acte pe care statul le deține deja. Parlamentarii liberali afirma că obiectivul acestui proiect este debirocratizarea și digitalizarea administrației publice, dar și ca interacțiunea cetățeanului cu statul să fie mai simplă și mai eficientă.

Legea 9/2023 are două componente fundamentale: interzicerea copiilor și eliminarea dosarului cu șină, ambele cu scopul comun de a simplifica administrația României. Cetățenii implicați sunt esențiali pentru implementarea cu succes a legii. În acest sens, am creat platforma www.romaniafaradosar.ro. Aici, cetățenii se pot informa despre prevederile legii și, în plus, au posibilitatea de a sesiza instituția prefectului cu privire la orice situație în care le sunt cerute dosare cu șină, diverse obiecte de papetărie sau copii după documente. Încurajăm cetățenii să fie ambasadori pentru această lege și să îi informeze și pe alții despre beneficiile proiectului

Din 4 iulie, dosarul cu șină rămâne doar o amintire urâtă pentru români. Instituțiile publice nu mai au voie să le impună cetățenilor să se prezinte cu copii de acte puse în dosar cu șină atunci când au o solicitare.Nicio instituție publică de la nivel central și local nu mai poate impune nimănui să se prezinte la ghișeu cu celebrul deja dosar cu șină și cu copii după diverse acte în el. În plus, orice persoană juridică de drept privat care prestează servicii publice este obligată să accepte copia cărții de identitate transmisă prin e-mail. De asemenea, documentele necesare obținerii de alte documente, cum ar fi cererile sau formularele, pot fi depuse cu semnătură electronică.

Românii au la dispoziție site-ul www.romaniafaradosar.ro, unde pot citi în detaliu prevederile din lege și unde pot semnala situații în care le este cerut un dosar sau copii după documente.

Sebastian Burduja, ministrul Energiei, fostul ministru al Digitalizării și inițiator al legii. A declarat:

,,Este o lege care are ca ax central libertatea și lupta împotriva birocrației. Legea a plecat de la un cetățean care s-a confruntat cu aceste probleme. Inițial, a fost Legea Tuță care a instituit această interdicție la nivel central, iar ulterior, alături de George Tuță, Diana Morar și Gabriela Horga, am extins această interdicție la nivel județean, local, dar și la nivelul instituțiilor care furnizează servicii publice, precum universități sau furnizori de servicii publice, precum Compania de Apă-Canal. Această lege va funcționa doar dacă fiecare român își va cere drepturile. Legea nu conține sancțiuni pecuniare, dar pentru abuzul funcționarilor publici există deja sancțiuni prevăzute în lege”

Și președintele PNL, fostul premier Nicolae Ionel Ciucă, a transmis un mesaj pe pagina oficială de socializare: