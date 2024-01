Sondajul Partidului Național Liberal aduce vești îmbucurătoare pentru liberali. Purtătorul de cuvânt al partidului, Ionuţ Stroe, oferă mai multe informații despre concluziile cercetării de piață.

Purtătorul de cuvânt al PNL a comentat noul sondaj al Partidului Național Liberal. Acesta plasează partidul pe locul doi, cu 20% în preferințele electoratului. Potrivit reprezentantului liberalilor, partidul are toate elementele necesare pentru a se consolida ca singura forță credibilă de dreapta, serioasă și capabilă să își mențină creșterea în 2024.

Totodată, el remarcă că semnalul cel mai pozitiv este perspectiva unei prezențe foarte solide la vot. Mai ales în cadrul alegerilor europarlamentare. Potrivit sondajului, prezența la vot va depăși pragul de 50%.

De asemenea, Stroe a subliniat că PNL dispune de un potențial semnificativ de creștere. Deoarece numărul votanților identificați cu dreapta și centru este mai mare.

„Sondaje şi speculaţii s-au făcut permanent apropo de cine e pe trei, cine este pe locul doi, eu cred că acest sondaj confirmă că PNL este acolo unde era şi în 2023, la 20 de procente, ceea ce pentru noi aş putea spune că e un punct de pornire. Am putea să discutăm despre obiectivele noastre electorale de la 20% în sus, dar pentru mine, cel mai îmbucurător semnal dat de acest sondaj de opinie este intenţia pentru prezenţa foarte bună la vot la europarlamentare, peste 50%. Dacă s-ar confirma acest lucru am dat o legitimitate fără precedent celor care or fi aleşi pentru Parlamentul European”, a spus purtătorul de cuvânt al PNL, Ionuţ Stroe.