„Hora de la Prislop este locul unde tradiţiile se îmbină cu modernitatea şi unde rădăcinile noastre ca popor sunt cinstite şi respectate într-un mod autentic, atât de cei tineri, cât şi de seniori. M-am bucurat astăzi să fiu înconjurat de atât de mulţi oameni harnici şi gospodari, care pun preţ pe muncă, dar şi pe păstrarea tradiţiilor. Puterea unei ţări este dată nu doar de economie, de dezvoltarea ei tehnologică, dar şi de cultura şi obiceiurile sale (…) Ca oameni, dar şi ca ţară. Prin astfel de evenimente păstrăm datinile noastre, dar şi educăm generaţiile tinere şi promovăm din punct de vedere turistic o zonă atât de frumoasă şi de primitoare, iar pentru acest lucru îi felicit pe organizatori. I-am asigurat pe cei prezenţi că Partidul Naţional Liberal va fi şi mai departe un promotor al valorilor şi intereselor României şi un susţinător al comunităţilor în care tradiţiile străbat generaţiile”, a transmis Nicolae Ionel Ciucă pe pagina sa de socializare.

„Celebrăm astăzi 159 de ani de la naşterea lui Ion I. C. Brătianu, mare om politic român şi personalitate liberală de anvergură, care a condus destinele ţării în unele dintre cele mai dificile momente ale istoriei. România şi Partidul Naţional Liberal au fost marcate de profunde transformări între 1909-1927, cât timp I.C. Brătianu a condus partidul. Pe plan intern, viaţa politică românească a trecut prin profunde transformări după Primul Război Mondial, iar sub conducerea vizionară a lui Ion I. C. Brătianu, PNL a reuşit să rămână o importantă forţă politică a ţării”, a scris Nicolae Ciucă pe pagina sa de socializare.